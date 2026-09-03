به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس ویدیوهای منتشرشده، وقوع این سیلاب ناگهانی باعث بالا آمدن شدید سطح آب در معابر و خیابان‌های اصلی تورنتو شده و مشکلات متعددی را برای ساکنان این مناطق رقم زده است.

شدت آبگرفتگی در برخی مناطق به حدی رسید که شماری از شهروندان برای نجات جان خود و فرار از محاصره سیلاب، ناچار شدند خودروهای شخصی‌شان را در میان آب‌های روان رها کرده و به نقاط مرتفع و امن پناه ببرند.

علاوه بر اختلال شدید در عبور و مرور، زیرساخت‌های انرژی این شهر نیز تحت تأثیر شرایط جوی قرار گرفته و جریان برق دست‌کم ۶۵ هزار مشترک قطع شده است.

در حال حاضر، نیروهای امدادی و تیم‌های فنی به‌صورت گسترده در مناطق آسیب‌دیده حضور دارند و تلاش‌ها برای مدیریت بحران، تخلیه آب از معابر و بازگرداندن شرایط شبکه برق به حالت عادی همچنان ادامه دارد.

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