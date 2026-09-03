به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در واکنش به حواشی اخیر ایام ربیع الاول بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»



هیأت، کهن‌ترین و اصیل‌ترین کانون جهاد تبیین، حبل‌المتین پیوند امت با مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و سنگر دفاع از کیان اسلام و هویت دینی و ملی ایران اسلامی است. زیست‌بوم عظیم هیأت و جامعه متعهد و نجیب ستایشگران اهل‌بیت (ع)، در امتداد تاریخ، همواره پرچمدار معرفت، بصیرت و حماسه‌آفرینی بوده‌اند و در ماه‌های گذشته نیز بیش از ۱۸۰ شبانه‌روز بی‌وقفه علم‌دار جهاد و حماسه‌آفرینی ملت بزرگ ایران در سخت ترین شرایط کشور آنهم در فقدان قائد شهید امت و فداکارترین سربازان کیان اسلامی بوده‌اند.



با این حال، پیرامون حواشی و رفتارهای موهن و نسنجیده در برخی محافل معدود در ایام ربیع‌الاول، «سازمان هیأت و تشکل‌های دینی» بر خود لازم می‌داند نکات زیر را به‌صورت صریح و قاطع به استحضار امت مؤمن و جامعه ستایشگری برساند:

تقارن حساسیت‌های جهانی با لزوم انسجام ملی و اسلامی

امروز میهن عزیز اسلامی و جبهه مقاومت در بحبوحه یکی از کم‌نظیرترین و حساس‌ترین مواجهه‌ها با جبهه استکبار جهانی در طول یک قرن اخیر قرار دارد. در چنین شرایط خطیر جنگی و تاریخی که همگرایی و ید واحده بودن جهان اسلام ضرورتی حیاتی برای صیانت از امت اسلامی است و از همین رو راهبرد فوق ویژه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر حفظ وحدت تعلق گرفته است ، هرگونه سخن، رفتار یا حرکتی که بوی تفرقه، شکاف و بازی در پازل شوم رسانه‌های معاند بدهد، نه‌تنها نسبتی با مقتضیات زمان و مرام حسینی ندارد، بلکه مصداق بارز غفلت و آب به آسیاب دشمن ریختن است. بازتاب و ضریب یافتن فوری این حرکات سخیف در رسانه‌های وابسته به دشمن، گواهی آشکار بر خطای محاسباتی و عدم شناخت زمانه توسط عاملان آن است.

وحدت و سیره معصومین (علیهم‌السلام)؛ راهبردی اصیل نه انفعال اعتقادی

تعامل برادرانه، پرهیز از اهانت به مقدسات سایر مذاهب اسلامی و حفظ وحدت با عامه، برگرفته از سنت قطعی و سیره عملی حضرات معصومین به‌ویژه مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین و سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی (علیهماالسلام) است؛ سیره‌ای که حتی در دوران بسط ید و حاکمیت ظاهری اهل‌بیت (ع) نیز با بالاترین مرتبه از تدبیر و حفظ کرامت امت اسلام جاری بود. وحدت و انسجام اسلامی هرگز به معنای وادادگی هویتی، عدول از مبانی حقه تشیع یا عدم بازخوانی علمی و روشنگرانه حقایق تاریخ نیست، بلکه تحقق عقلانیت ولایی و پایبندی به سلوک پیشوایانی است که خود پاسدار کیان اسلام بودند.

برائت ناب در برابر تمایلات فردی و رفتارهای نامتعارف

مفهوم قدسی و والای «برائت»، حقیقتی الهی، توحیدی و برآمده از عقلانیت و برائت از مستکبران، ظالمان و معاندان دین خداست. رفتارهای نامتعارف و دور از شأن برخی افراد معدود، کوچک‌ترین سنخیتی با دفاع از حریم ولایت و شعائر الهی ندارد؛ بلکه تمسک ناروا به مفاهیم مقدس برای جلب توجه فردی و سوءاستفاده از احساسات مذهبی است. باید دانست که در پس این اقدامات، دسیسه‌ای نهفته است که می‌کوشد با پیوند زدن مفهوم برائت به مصادیق نادرست و حاشیه‌ساز، این شعار مقدس را با تقلیل دادن آن به رفتارهایی سطحی، از میان بردارد و این فرع اصیل مذهب تشیع را از ما بازگیرد. هیأت جایگاه ادب، تقوا، پاکدامنی و تعالی روحی است و ساحت آن باید از هرگونه رفتار دور از شأن پیراسته بماند.



تفکیک ساحت مقدس هیأت از رفتارهای معدود هنجارشکنان

اقدامات نسنجیده عده‌ای انگشت‌شمار، به هیچ روی بیانگر حقیقت و متن نورانی جامعه میلیونی ستایشگران، مادحان و خادمان آستان اهل‌بیت (ع) نیست. از سوی دیگر، تأکید می‌کنیم که این رفتار نادرست نباید دستاویزی برای جریان‌های مغرض و بدخواهانی شود که همواره از حضور بصیر، حماسی و راهبردی هیأتی‌ها در بزنگاه‌های حساس کشور ناخرسندند. ساحت رفیع و فرهیخته جامعه مداحان و هیأت‌های مذهبی، پاک‌تر از آن است که جولانگاه غرض‌ورزی جریان‌های معاند یا مخالفان گردد.

مطالبه جدی از «کمیته صیانت و حمایت از ستایشگری و هیأت‌ها»



از کمیته صیانت و حمایت از مداحان و هیأت‌ها که با رویکردی اصولی، ریشه‌ای و با هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط، شبکه‌های مردمی هیأت و جامعه مفخم ستایشگران در آستانه آغاز به کار رسمی است، مجدانه و قاطعانه مطالبه می‌نماییم که با تدابیر پیشگیرانه، ارشادی و در صورت لزوم برخورد اصولی، اصلاحی و قانونی، راه را بر هرگونه کژروی ببندد و اجازه ندهد اعتبار، شأن و قداست نوکری اهل‌بیت (ع) و چهره جامعه خدوم مداحان با چنین اقدامات سخیف و جاهلانه‌ای مخدوش گردد.

در پایان، از عموم مادحان، وعاظ، مدیران هیأت‌ها و ارادتمندان به آستان مقدس اهل‌بیت (ع) انتظار می‌رود با تجدید بیعت با مقتدای مقتدر جامعه دینی که بیش از هر زمان بر حفظ

وحدت تاکید دارند ، با تکیه بر حکمت، هوشیاری وزمان‌شناسی، همچون همیشه جلوه‌گاه عقلانیت، حماسه، اخلاق و وحدت امت اسلامی باشند.



والسلام علی من اتبع الهدی

سازمان هیأت و تشکل‌های دینی

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