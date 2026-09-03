تخریب بخشی از مسجد تاریخی مدینه در هند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخشی از مسجد مدینه در شهر اوجین هند، واقع در ایالت مدهیا پرادش، در جریان اجرای طرح تعریض یکی از خیابان‌های شهری و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین تخریب شد.

این اقدام بار دیگر نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مسلمان درباره تخریب یا تغییر کاربری اماکن مذهبی اسلامی در هند، به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های شهری، را افزایش داده است. منتقدان می‌گویند در موارد مشابه، بناهای متعلق به مسلمانان هدف قرار می‌گیرند، در حالی که سازه‌های مذهبی متعلق به دیگر ادیان با برخورد مشابهی مواجه نمی‌شوند.

شاهد خان، یکی از اعضای کمیته مسجد مدینه، گفت این بنا حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال قدمت دارد و اعضای جامعه مسلمانان پیش‌تر نیز برای حمایت از اجرای این طرح، بخش‌هایی از مغازه‌های خود را واگذار کرده بودند.

این حادثه در شرایطی رخ داده است که سیاست‌های دولت ملی‌گرای هندو در هند، انتقادهای گسترده‌ای درباره وضعیت حقوق مسلمانان و نحوه برخورد با نمادها و اماکن مذهبی آنان به دنبال داشته است.

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