به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری با هدف بررسی و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و قرآنی شهرستان در ایام میلاد حضرت سیدالکریم(ع) (هفته فرهنگی شهرستان ری)، با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

در این نشست که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون امور علمی و فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری، برگزار شد، ظرفیت‌های موجود شهرری برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و بهره‌گیری از فرصت هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برای گسترش برنامه‌های قرآنی تأکید شد.

بر اساس تصمیمات این جلسه، دو طرح قرآنی با عنوان «شکوه اذان» و «پنجشنبه‌های قرآنی امامزادگان و مساجد شهرستان ری» از هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) در شهرستان ری آغاز خواهد شد و اجرای آن‌ها با مشارکت مجموعه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجرایی شهرستان دنبال می‌شود.

طرح «شکوه اذان» با محوریت برگزاری مسابقات ویژه مکبران مساجد شهرستان ری طراحی شده و با هدف شناسایی، آموزش، توانمندسازی و ایجاد انگیزه در میان مکبران نوجوان و جوان مساجد و مدارس اجرا خواهد شد. مراحل مختلف این طرح با همکاری مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، آموزش و پرورش و دهیاری‌ها دنبال می‌شود.

همچنین طرح «پنجشنبه‌های قرآنی امامزادگان و مساجد شهرستان ری» با هدف ایجاد یک جریان مستمر قرآنی در امامزادگان و مساجد شهرستان به اجرا درمی‌آید. در قالب این طرح، محافل قرآنی با حضور حافظان قرآن کریم در امامزادگان و مساجد منتخب برگزار خواهد شد و این برنامه‌ها پس از آغاز در هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع)، به صورت مستمر در طول سال و در شب‌های جمعه پس از نماز مغرب و عشاء ادامه خواهد داشت.

در این جلسه، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان مجموعه مسئول در بخش تخصصی و محتوایی، تدوین چارچوب اجرایی، محتوای برنامه‌ها و الزامات تخصصی این دو طرح را بر عهده خواهد داشت. همچنین دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری مسئولیت پیگیری و هماهنگی امور مرتبط با اجرای طرح‌ها را دنبال خواهد کرد و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورا نیز بر همکاری و ارائه ظرفیت‌های موجود خود تأکید کردند.

در ادامه، بر نقش فرمانداری، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره اوقاف و امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد در اجرای این طرح‌ها تأکید شد و مقرر گردید این مجموعه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی، تبلیغات، تأمین ظرفیت‌های اجرایی، هماهنگی با مساجد و امامزادگان و برگزاری مراحل مختلف برنامه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های فرهنگی شهرستان از جمله آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره ورزش و جوانان، شهرداری‌ها، اداره اوقاف و امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد، ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی و اجرایی خود را برای برگزاری برنامه‌های هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) و استمرار دو طرح قرآنی در اختیار دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان قرار دهند.

در پایان نیز تاکید شد تمامی ادارات و سازمان‌های شهرستان ری، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی خود به مناسبت هفته ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اعلام کنند تا با جمع‌بندی و هماهنگی برنامه‌ها، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، از موازی‌کاری جلوگیری شود.

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