به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در آیین خطبه‌خوانی خادمان حرم مطهر بانوی کرامت که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای حوادث اخیر، اظهار داشت: جایگاه شهیدانی که سال‌ها در مسیر انقلاب اسلامی خدمت و از ارزش‌های آن پاسداری کردند، در میان امت اسلامی ماندگار است و یاد آنان مسیر مسئولیت و خدمت را به نسل‌های بعد یادآوری می‌کند.

وی با اشاره به تصاویر شهدای اخیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی که در محل برگزاری مراسم نصب شده بود، افزود: این تصاویر یادآور حقیقتی است که دنیا محل ماندن انسان نیست و آنچه برای انسان باقی می‌ماند، نحوه انجام وظیفه و مسیری است که در طول زندگی انتخاب کرده است.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ» خاطرنشان کرد: ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر قم یک رویداد تاریخی و تمدنی است که می‌توان آن را در امتداد هجرت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به مدینه و شکل‌گیری جامعه اسلامی مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: این مناسبت باید به‌عنوان یک نعمت الهی شناخته شود و پاسداشت و حفاظت از آثار آن نیز یک وظیفه است؛ چراکه حضور شخصیت‌های الهی و شکل‌گیری مراکز دینی و علمی، در مسیر تحقق وعده الهی برای گسترش دین و معارف توحیدی قرار دارد.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: ظهور انقلاب اسلامی با هدایت حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، یکی از جلوه‌های مهم حرکت تاریخی اسلام در عصر حاضر است و مردم در چند دهه گذشته شاهد حوادث، جنگ‌ها، هجمه‌ها و چالش‌های مختلف در مسیر این نهضت بوده‌اند.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: در کنار این چالش‌ها، نصرت‌های الهی نیز در طول این سال‌ها قابل مشاهده بوده است و امروز نیز حرکت نظام اسلامی با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف ادامه دارد.

وی با اشاره به تحولات منطقه، ادامه داد: تقابل جبهه حق و باطل در طول تاریخ نمونه‌های مختلفی داشته است و امروز نیز جبهه استکبار در برابر حرکت اسلامی قرار گرفته است؛ چنان‌که نمونه‌های این تقابل و پیامدهای آن را در غزه، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط جهان مشاهده می‌کنیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه شکل‌گیری جریان علمی قم ریشه در حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها دارد، گفت: سال‌ها پیش از ولادت بانوی کرامت نیز از حضور ایشان در قم خبر داده شده بود و این شهر به واسطه حضور ایشان به یکی از مهم‌ترین مراکز علم و فضیلت تبدیل شد.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام درباره جایگاه قم افزود: قم در روایات به‌عنوان شهری معرفی شده که علم و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام از آن به نقاط مختلف جهان گسترش می‌یابد و حوزه علمیه قم نیز در امتداد همین ظرفیت تاریخی و معنوی شکل گرفته و توسعه یافته است.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به روایت امام موسی کاظم علیه‌السلام درباره قیام شخصیتی از قم، بیان کرد: در این روایت از شخصیتی یاد شده که مردم را به سوی حق دعوت می‌کند و گروهی استوار و مقاوم پیرامون او شکل می‌گیرند؛ گروهی که در برابر سختی‌ها و فشارهای دشمنان از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با تأکید بر جایگاه خادمان حرم مطهر، خاطرنشان کرد: خدمت در این آستان مقدس تنها یک عنوان نیست، بلکه مسئولیتی در قبال زائران، معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و میراث علمی و معنوی قم است و خادمان باید این مسئولیت را در مسیر خدمت صادقانه به زائران و پاسداری از جایگاه حرم مطهر دنبال کنند.

آیت‌الله سعیدی در پایان، ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم را منشأ شکل‌گیری یک جریان علمی، معنوی و تمدنی دانست که با گسترش معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و شکل‌گیری حوزه علمیه قم، دامنه آن از این شهر به نقاط مختلف جهان امتداد یافته است.