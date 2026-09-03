به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مناظره انتخاباتی نامزدهای احزاب اصلی برلین با حضور جمعی از مسلمانان، شامگاه جمعه اخیر در مسجد دارالسلام در منطقه نویکلن برگزار شد. این نشست با عنوان «سیاست از نزدیک؛ برلین در گفت‌وگو» و به دعوت شورای امامان برلین برگزار شد.

در این نشست، نمایندگانی از احزاب چپ، سبزها، سوسیال‌دموکرات و حزب دموکرات آزاد درباره مسائل مرتبط با سیاست ایالتی برلین با حاضران گفت‌وگو کردند.

کریستوف مایر، رئیس حزب دموکرات آزاد در برلین، در جریان این مناظره با نمایش تصویری قدیمی از طاها صبری، امام مسجد دارالسلام، در کنار امین ابوراشد، رئیس کنفرانس فلسطینیان اروپا، علیه این فرد اتهام‌هایی مطرح کرد. ابوراشد پیش‌تر به بهانه جمع‌آوری کمک مالی برای جنبش حماس در نوار غزه محکوم شده بود که سپس در دادگاه هلند تبرئه شد.

این اقدام با واکنش دیگر شرکت‌کنندگان همراه شد. الیف ارالپ، نماینده حزب چپ، خواستار گفت‌وگو درباره زندگی مسلمانان بدون پیوند زدن آن با افراط‌گرایی شد. بتینا یاراش، از حزب سبزها نیز اظهارات مایر را تلاشی برای منحرف کردن مسیر مناظره و تکرار اتهام‌های ارتباطی علیه امام مسجد دانست.

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