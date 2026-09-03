به گزارش خبرگزاری بین‌المللیاهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردف القاشتی، سفیر دولت قطر در کابل، رو چهارشنبه(۱۱ شهریور) در سفرش به استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان ضمن دیدار و گفت‌وگو با استاندار، از مناطق تاریخی و تفریحی این استان، از جمله پارک ملی بند امیر بازدید کرد.

بحث امنیت از مهم‌ترین گفت‌وگوهای سفیر قطر و استاندار بامیان بوده و این مقام دیپلماتیک دوحه، امنیت سراسری در افغانستان به ویژه تامین امنیت مسیرهای مواصلاتی را از دست‌آوردهای حکومت طالبان دانسته است.

سفیر دوحه در دیدار با استاندار بامیان از همکاری‌های کشورش در بخش‌های بشردوستانه و بهداشت این استان خبر داد و گفت که این اقدامات بیانگر تعهد و علاقه‌مندی قطر به حمایت از مردم بامیان است.

او بیان کرد که دوحه در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های خود با استان بامیان در زمینه‌های اقتصادی، بهداشت، آموزش و توسعه زیرساخت‌های دیگر ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، گل‌حیدر شفق، استاندار بامیان در این دیدار از همکاری‌های دائمی دوحه با افغانستان قدردانی و تشکر کرد.

استاندار بامیان همچنین در این دیدار پیشنهادات و نیازمندی‌های اساسی بامیان را با هیئت دیپلماتیک قطر مطرح کرد و خواستار همکاری‌ها در بخش‌های توسعه و زیربناها شد.

این مقام حکومت محلی طالبان از قطر خواست که در زمینه‌های بهداشت، آموزش، بازسازی مساجد، ایجاد و توسعه سیستم‌های آب‌رسانی و مدارس دینی همکاری کند.

گفتنی است، سفر هیئت دیپلماتیک قطری از معدود مقامات خارجی است که به استان محروم بامیان با جمعیت حداکثری شیعه صورت می‌گیرد؛ استانی‌که دهه‌ها در فقر و محرومیت قرار داشته و کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

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