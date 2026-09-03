به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هم‌اندیشی با موضوع «شرایط روحانی تراز کاروان‌های آینده؛ معیار تشخیص وضع موجود و وضع مطلوب» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با حضور جمعی از خادمان فرهنگی و روحانیون کاروان‌های حج و به همت معاونت فرهنگی و مدیریت فرهنگی، آموزشی بعثه مقام معظم رهبری، در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون ویژگی‌های روحانی تراز انقلاب اسلامی در حج، ضرورت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های فرهنگی در حج، نحوه تعامل مؤثرتر با زائران و راهکارهای بهبود خدمت‌رسانی فرهنگی به ضیوف‌الرحمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ضرورت ارتقای سطح کیفی خادمان فرهنگی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، در این نشست با اشاره به حضور جمعی از خادمان فرهنگی و روحانیون حج اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی راهکارهای ارتقای سطح کیفی فعالیت خادمان فرهنگی حج و بهره‌گیری از دیدگاه‌های افراد صاحب‌نظر و باتجربه برگزار شده است.

وی افزود: سطح انتظارات زائران در سال‌های اخیر نسبت به یک دهه گذشته تفاوت چشمگیری پیدا کرده است و لازم است خدمات فرهنگی و آموزشی نیز متناسب با این تغییرات ارتقا یابد.

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تصریح کرد: هدف همه فعالیت‌های بعثه مقام معظم رهبری، خدمت شایسته به زائران خانه خداست و در همین راستا از تعدادی از خادمان فرهنگی صاحب‌نظر و باتجربه دعوت شده است تا با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی حج نقش‌آفرینی کنند.

انتظار می رود روحانیون در تراز انقلاب تأثیرگذار باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم،بویژه امام شهید امت و همه شهدای انقلاب اسلامی، یاد مرحوم آیت‌الله ظهیری، از خادمان ضیوف‌الرحمان، را گرامی داشت.

نواب در ادامه، ایام میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) و سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم در ۲۳ ربیع‌الاول را تبریک گفت و این مناسبت‌های فرخنده را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند خدمت به زائران خانه خدا اظهار داشت: ارزش خادمی زائران خانه خدا بسیار بالاست و باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانیم و از این فرصت برای خدمت شایسته‌تر به ضیوف‌الرحمان بهره ببریم.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر کیفیت خدمات گفت: باید همواره به فکر ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها باشیم و برای بهتر شدن خدمات فرهنگی و اجرایی، از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی افزود: روحانیون و خادمان فرهنگی در سفر حج باید به سمت زائران بروند و با آنان ارتباطی صمیمی و مؤثر برقرار کنند؛ چراکه نوع ارتباط و عملکرد روحانیون با زائران، بسیار مهم و تأثیرگذار است.

نواب با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان روحانی کاروان در حج، تأثیرگذار و در تراز امروز انقلاب اسلامی باشد؟» بر ضرورت بازنگری مستمر در شیوه‌های فعالیت فرهنگی و ارتباط با زائران تأکید کرد.

وی افزود: روحانی تراز باید در ابعاد مختلف اخلاقی، فرهنگی، علمی و رفتاری دارای ویژگی‌های شایسته باشد؛ چرا که منش و رفتار روحانی در طول سفر حج، تأثیر بسزایی بر زائران دارد.

نواب با بیان اینکه روحانی کاروان نقشی خطیر در کاروان دارد، اظهار داشت: اگر روحانی دستور الهی در آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران را رعایت کند، بدون شک در مأموریت خود موفق خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به این آیه شریفه افزود: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ...»؛ «پس به برکت رحمت الهی، با آنان نرم‌خو و مهربان شدی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، از پیرامونت پراکنده می‌شدند.»

وی افزود: مدیریت دینی باید با عطوفت، نرمی، محبت، گذشت، شخصیت دادن و به حساب آوردن افراد و مشورت همراه باشد و روحانی کاروان باید با رعایت اخلاق نیکو، زائران را همراهی کند؛ چراکه ادامه‌دهنده راه پیامبر اکرم(ص) است و رسالت او اجرای وظایف الهی در مدیریت فرهنگی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، نظارت بر صحت اعمال را از دیگر وظایف مهم خادمان فرهنگی و روحانی کاروان دانست و تصریح کرد: روحانی کاروان باید بر اعمال زائران نظارت داشته باشد تا آنان با اطمینان از درستی اعمال خود، به آرامش قلبی دست یافته و زیبایی‌های معنوی سفر برای آنان خاطره‌ساز شود.

وی خاطرنشان کرد: باید قدر فرصت خدمت در حج را بدانیم و در این عرصه فعال و پویا باشیم و از سکون و رکود فاصله بگیریم.

ارائه پیشنهادهای خادمان فرهنگی برای ارتقای خدمت‌رسانی به زائران

در ادامه این نشست، خادمان فرهنگی و روحانیون کاروان‌های حج ضمن قدردانی از بعثه مقام معظم رهبری برای برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و توجه به کار کارشناسی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به ضیوف‌الرحمان ارائه کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین درباره راهکارهای افزایش کیفیت فعالیت روحانیون کاروان و خادمان فرهنگی، بهبود ارتباط با زائران و متناسب‌سازی خدمات فرهنگی با نیازها و انتظارات جدید زائران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان با قدردانی از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خادمان فرهنگی و روحانیون کاروان‌های حاضر در نشست اظهار داشت: باید برای ارتقای سطح آموزشی روحانیون کاروان‌های حج برنامه‌ریزی کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین نواب افزود: در حج ۱۴۰۶ تلاش خواهیم کرد از نظرات کارشناسی مطرح‌شده در این نشست برای ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و بهبود خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا بهره بگیریم.

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