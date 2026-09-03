عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان دچار سانحه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ظفر نقوی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نزدیکی خیرپور در استان سند، دچار حادثه رانندگی شد و در بیمارستان بستری شد.

به گزارش منابع، خودروی حامل نقوی هنگام حرکت به سمت خیرپور در بزرگراه مهران و در نزدیکی این شهر، با یک دستگاه کامیون که از روبه‌رو می‌آمد، برخورد کرد.

با وجود شدت این حادثه، نقوی از این سانحه جان سالم به در برد و پس از حادثه برای درمان به یکی از بیمارستان‌های محلی شهر سکھر منتقل و بستری شد.

بر اساس این گزارش، تمامی افرادی که در خودرو حضور داشتند نیز در حال حاضر از وضعیت خطر خارج هستند.

پس از اطلاع از وقوع حادثه، شماری از اعضای محلی و مسئولان استانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان خود را به محل حادثه رساندند و مجروحان را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانی در سکھر منتقل کردند.



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