به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، پیش از ظهر امروز در نشست خبری اعلام فعالیت‌های حرم مطهر در ایام معصومیه که در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، با گرامیداشت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امسال کاروان نمادین ورود بانوی کرامت با حضور خانواده‌ها، خادمان، زائران و مجاوران برگزار می‌شود و برای تأمین نظم و امنیت این مراسم نیز حداقل ۲۰۰ خادم خواهر و برادر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حرم مطهر در آستانه این ایام با گل‌آرایی و فضاسازی مناسب برای حضور زائران آماده می‌شود و در مراسم روز چهاردهم شهریورماه نیز حدود ۵ هزار شاخه گل میان شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.

مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فعالیت مواکب در ایام معصومیه گفت: حدود ۳۰ موکب از نقاط مختلف ایران و کشور عراق برای خدمت‌رسانی به زائران در حرم مطهر مستقر خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود در هر وعده، حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار وعده پذیرایی از زائران انجام شود.

فلاحی ادامه داد: بخش‌های مختلف حرم مطهر از جمله انتظامات، بهداشت و درمان، کفشداری، امانتداری، شارژ تلفن همراه و خدمات رفاهی در این ایام با تمام ظرفیت فعال خواهند بود و ظرفیت شارژ تلفن همراه نیز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

او با اشاره به پیش‌بینی فضای استراحت زائران خاطرنشان کرد: شبستان حضرت زینب سلام‌الله‌علیها برای استراحت زائران در نظر گرفته شده و آستان مقدس آمادگی دارد از هیئت‌های مذهبی استان قم و دیگر شهرستان‌ها که در ایام معصومیه به شهر مقدس قم مشرف می‌شوند، پذیرایی کند.

مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت همچنین از تقویت خدمات ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: ظرفیت ویلچر و خودروهای برقی برای جابه‌جایی این زائران در ایام معصومیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و امانتداری‌های حرم نیز برای نگهداری وسایل زائران، به‌ویژه زائران غیرایرانی، با تمام ظرفیت فعال خواهند بود.

فلاحی با اشاره به استقرار نیروهای امدادی و درمانی افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، تمهیدات لازم برای تأمین سلامت، ایمنی و امنیت زائران در ایام سالروز ورود حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تا سالروز رحلت آن حضرت پیش‌بینی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف آستان مقدس این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف، شرایطی فراهم شود تا زائران و مجاوران در این ایام از خدمات مناسب و زیارتی آرام و همراه با آسایش برخوردار باشند.