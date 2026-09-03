به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مشرف، در نشست خبری اعلام برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت در ایام معصومیه، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و حوادث اخیر، اظهار کرد: بیست‌وسوم ربیع‌الاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم، از مناسبت‌های مهم تاریخ این شهر است و برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده شده است.

وی افزود: اجتماع مردم قم و حرکت کاروان نمادین ورود حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها روز شنبه چهاردهم شهریورماه از مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به سمت حرم مطهر برگزار می‌شود و همزمان کاروان شادی مردم از بیت‌النور نیز به سمت حرم حرکت خواهد کرد.

معاون فرهنگی آستان مقدس بانوی کرامت ادامه داد: برگزاری جشن‌های روزانه، کرسی تلاوت فاطمی، حضور هادیان کریمه و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با زائران، اعزام سفیران کریمه به ۲۵ استان کشور و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مدارس از جمله برنامه‌های این ایام است.

مشرف با اشاره به برنامه‌های ویژه نوجوانان گفت: موکب مهربان ویژه دختران نوجوان و جوان، طرح «یک روز خوب، یک حس خوب» برای دانش‌آموزان و برنامه‌های حرم‌شناسی و شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه زائران بین‌المللی و برگزاری مسابقات و پویش‌های مجازی خبر داد و افزود: مسابقه «نقش ویژه»، پویش «اخت الرضا»، پویش «رهبر شهید» و مسابقه شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از جمله برنامه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی این ایام است.

معاون فرهنگی آستان مقدس بانوی کرامت در ادامه به برنامه‌های عزاداری ایام رحلت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها اشاره کرد و گفت: اهتزاز پرچم عزای فاطمی، دسته عزای خادمان و مردم قم، مجالس روضه‌خوانی ویژه بانوان و برنامه‌های عزاداری زائران غیرایرانی در روزهای پایانی شهریور و ابتدای مهرماه برگزار می‌شود.

مشرف در پایان خاطرنشان کرد: آیین سنتی خطبه‌خوانی خادمان حرم مطهر نیز با حضور تولیت آستان مقدس، خادمان، علما و مسئولان، شام سه‌شنبه سی‌ویکم شهریورماه از ساعت ۲۰ در حرم مطهر برگزار خواهد شد.