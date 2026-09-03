به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) با هدف بررسی نقش زن در تمدن نوین اسلامی و بازخوانی سیره نبوی و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اقدام به برگزاری وبینار بین‌المللی با عنوان «زن، محور وحدت در تمدن نوین اسلامی؛ بازخوانی سیره نبوی و دیدگاه‌های امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» نمود. این وبینار با حضور سخنرانان برجسته از کشورهای ایران، لبنان، نروژ و پاکستان به زبان‌های عربی و انگلیسی برگزار شد.

این رویداد مجازی علمی و فرهنگی با حضور بیش از ۴۰ نفر از بانوان علاقمند از کشورهای مختلف در تاریخ چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ مصادف با ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ ساعت ۱۷ به وقت ایران از طریق بستر آنلاین گوگل میت برگزار شد.

در این وبینار: - سرکار خانم دکتر ایران رکن آبادی، مدیرکل محترم زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) - سرکار خانم علیة السید صالح، عضو کمیته علمی جامعه المصطفی العالمیه و استاد دانشگاه از لبنان - سرکار خانم رضوانه مجیر، مدرس، محقق و پژوهشگر علوم اسلامی از پاکستان - سرکار خانم فائزه زیدی، فعال فرهنگی از نروژ دیدگاه‌ها و یافته‌های خود را در این زمینه ارائه نمودند.

همچنین سرکار خانم حنان اللامی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر از کشور عراق به ارائه اشعار خود در مدح و منقبت نبی مکرم اسلام پرداختند.

لازم به ذکر است دبیری این نشست علمی را سرکار خانم دکتر نرگس ترقی، رئیس گروه اجتماعی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) بر عهده داشتند. هدف اصلی این وبینار، تبیین جایگاه رفیع زن در شکل‌گیری و پیشبرد تمدن نوین اسلامی، با استناد به آموزه‌های مترقی اسلام و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و همچنین بهره‌گیری از رهنمودهای ارزشمند رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. و همانطور که انتظار می‌رفت این رویداد بستری برای تبادل اندیشه و هم‌افزایی میان صاحب‌نظران و بانوان علاقه‌مند از سراسر جهان را فراهم آورد.

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