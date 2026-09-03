به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله‌نشست‌های تخصصی «حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در اندیشه اسلامی» به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی خاتم‌النبیین(ص)، تحت اشراف دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی(مدظله‌العالی)، در راستای همکاری‌های علمی با عتبه مقدسه حسینیه و عتبه مقدسه عباسیه و در قالب ششمین همایش بین‌المللی «حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در اندیشه اسلامی»، با حضور پرشور اساتید، طلاب، فضلا و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محل مدرسه علمیه باقرالعلوم(ع) قم با موفقیت برگزار شد و به کار خود پایان داد.

این رویداد معرفتی و پژوهشی در قالب پنج نشست تخصصی، به تبیین عمیق ابعاد روایی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و حاکمیتی سیره و مکتب حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) پرداخت.

در گام نخست این سلسله‌برنامه‌ها که در ۲۶ مردادماه سال جاری برگزار شد، موضوع «جایگاه و فضائل حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در منابع حدیثی و روایی اهل سنت» با سخنرانی آیت‌الله شیخ نجم‌الدین طبسی و ارائه علمی استاد سیدهادی صالحی به بحث و بررسی گذاشته شد و وجوه اشتراک و اسناد متقن فریقین در تکریم بانوی دوعالم تبیین گردید.

در ادامه این روند علمی، دومین نشست در ۲ شهریورماه به بررسی «نقش حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در شکل‌گیری هویت دینی و فرهنگی پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام)» اختصاص یافت؛ نشستی که در آن آیت‌الله شیخ محسن وحیدخراسانی به عنوان سخنران و استاد سیدمحمد مرتضی عاملی به عنوان ارائه‌دهنده، مبانی تمدنی و هویتی تشیع را بر پایه مکتب فاطمی واکاوی کردند.

سپس در ۴ شهریورماه و در قالب نشست سوم، «بازتاب شخصیت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در ادبیات، هنر، فرهنگ عامه و میراث شفاهی» با سخنرانی استاد سیدرضا هاشمی گلپایگانی و ارائه دکتر احمد مسجدجامعی مورد تحلیل فرهنگی و تاریخی قرار گرفت.

چهارمین نشست این رویداد در ۷ شهریورماه با محوریت «عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و ارزش‌های متعالی در آموزه‌های فاطمی» و با بیانات و سخنرانی آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی و ارائه آیت‌الله نظری منفرد برگزار گردید که با استقبال گسترده پژوهشگران حوزوی مواجه شد. در این نشست توسط معظم‌له از سه اثر فاطمی رونمایی گشت.

در نهایت، پرونده این سلسله‌نشست‌ها در ۱۱ شهریورماه با برگزاری نشست پنجم پیرامون «آثار اجتماعی و اعتقادی تعظیم شعائر فاطمی در جامعه» با سخنرانی آیت‌الله موسوی جزائری و ارائه استاد حجت‌الاسلام والمسلمین عماد بسته شد.

آیین ویژه رونمایی از سه اثر نوین در عرصه معارف فاطمی

یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین رخدادهای این سلسله‌برنامه‌ها، برگزاری آیین رسمی رونمایی از تازه‌های نشر در حاشیه نشست چهارم بود.

در این بخش، با حضور آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی، اساتید برجسته و محققان حوزوی، به‌طور مستقل از سه عنوان کتاب و اثر جدید پژوهشی در عرصه معارف فاطمی که حاصل تلاش‌های علمی و انتشاراتی «پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی خاتم‌النبیین(ص)» بود، رونمایی شد.

این آثار با رویکرد پاسخگویی به شبهات، تبیین مستند معارف و بازخوانی جایگاه معرفتی حضرت زهرا(س) تدوین شده و به جامعه علمی و علاقه‌مندان حوزه دین عرضه گردید.

آثار رونمایی‌شده این نشست علمی عبارت‌اند از:

«مبارکه؛ واکاوی آثار وجودی حضرت زهرا(علیهاالسلام)» تألیف حجت‌الاسلام سیدحسن سبزواری «درسنامه حضرت زهرا(علیهاالسلام)» تألیف حجت‌الاسلام میثم مقدادی «گزارش نشست‌های فاطمی» گردآوری گروه معارف پژوهشگاه خاتم‌النبیین(ص)

شایان ذکر است که بر اساس اعلام دبیرخانه برگزاری نشست‌ها، علاوه بر اعطای گواهی معتبر به شرکت‌کنندگانی که در تمامی نشست‌ها حضور فعال داشتند، مقالات پژوهشی و علمی ارائه‌شده از سوی مخاطبان و نخبگان تحت حمایت‌های پژوهشی قرار گرفته و مقالات برگزیده نیز در مجموعه مقالات رسمی همایش به چاپ خواهند رسید.

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