به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مونی اوادیا، بازیگر، خواننده، نویسنده و روشنفکر یهودی ایتالیایی، در جریان برنامه تلویزیونی و تحلیلی In Onda در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵)، درباره مناقشه خاورمیانه سخن گفت و موضعی صریح و شجاعانه در انتقاد از صهیونیسم و سیاست‌های رژیم تل‌آویو اتخاذ کرد.

مونی اوادیا: از نتانیاهو و صهیونیست‌ها می‌توان انتظار هر چیزی را داشت. ما با یک ذهنیت جنایتکارانه روبه‌رو هستیم...

مجری (لوکا تِلِزه): آیا تو، به‌عنوان یک یهودی، واژهٔ «صهیونیست» را به‌عنوان یک صفت منفی به کار می‌بری؟

مونی اوادیا: بله، و من دیگر هرگز نمی‌خواهم از «دولت یهودی» یا «دولت اسرائیل» سخنی بشنوم. از نظر من، این دولت صهیونیستی است که بر ایدئولوژی‌ای جنایتکارانه، استعمارگر، آپارتایدی، نژادپرستانه و در نهایت نسل‌کش استوار است. به نظر من، این تعریفی است که امروزه قابل پذیرش است. این را به‌عنوان یک یهودی می‌گویم.

من، به‌عنوان یک یهودی، هرگونه پیوند دادن صهیونیسم با یهودیت را رد می‌کنم. من مؤمن نیستم.

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