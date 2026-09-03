اعتراف رژیم صهیونیستی به کمبود شدید بودجه برای جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی امروز پنجشنبه از بحرانی بی‌سابقه در تأمین بودجه ارتش این رژیم خبر دادند که به گفته مقامات نظامی، توان عملیاتی آن را در جبهه‌های مختلف با تهدید جدی مواجه کرده است.

بدهی ۱۵ میلیارد شیکلی ارتش به صنایع جنگ افزاری

نهاد پخش تلویزیونی رژیم صهیونیستی (کان) اعلام کرد که بدهی ارتش این رژیم به شرکت‌های بزرگ صنایع جنگ افزاری از جمله «البیت»، «رافائل» و «صنایع هوایی» به بیش از ۱۵ میلیارد شیکل (حدود ۴ میلیارد دلار) رسیده و این شرکت‌ها تهدید به توقف تحویل تجهیزات و مهمات کرده‌اند.

توقف خط تولید گلوله‌های تانک مرکاوا تا چند روز آینده

منابع نظامی اسرائیلی هشدار داده‌اند که شرکت «البیت» طی روزهای آینده خط تولید گلوله‌های تانک «مرکاوا» را تعطیل خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود خط تولید گلوله‌های توپخانه در ماه اکتبر (مهر) و گلوله‌های خمپاره‌انداز در نوامبر (آبان) به طور کامل متوقف شود. کارشناسان نظامی تأکید دارند که تعطیلی این خطوط، از دست رفتن نیروی متخصص و ماشین‌آلات حیاتی را در پی خواهد داشت که بازگشت به حالت عادی را سال‌ها به تأخیر می‌اندازد.

زمین‌گیری گردان‌های تانک و ناتوانی در بازسازی خودروهای تخریب‌شده در لبنان

یک مقام عالی‌رتبه نظامی به تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته که چندین گردان تانک به دلیل کمبود شدید قطعات یدکی از مدار خارج شده‌اند. همچنین صدها خودروی نظامی که در جنگ اخیر لبنان منهدم شده‌اند، هنوز تعمیر نشده‌اند و ارتش توان کافی برای جابه‌جایی نیروهای رزمی خود در جبهه‌های مختلف را در اختیار ندارد.

هشدار درباره ناتوانی در مقابله با ایراناین مقام نظامی تأکید کرده که کسری بودجه، توان عملیاتی ارتش را در کرانه باختری، غزه و لبنان به شدت محدود کرده و به ویژه برنامه‌های آمادگی برای رویارویی با ایران را با اختلال جدی مواجه ساخته است.او هشدار داده که در صورت عدم تزریق فوری منابع مالی، ارتش حتی توانایی حفظ حداقل کارایی و ادامه عملیات‌های پایه‌ای خود را از دست خواهد داد.

اخراج ده‌ها کارمند واحد اطلاعاتی

در بخش دیگری از این گزارش آمده که به دلیل کمبود بودجه، ده‌ها کارمند در واحد اطلاعاتی ارتش (آمان) اخراج شده‌اند که خود نشان از عمق بحران مالی در نهادهای نظامی این رژیم دارد.

کارشکنی وزارت دارایی در تخصیص بودجه ۴۰ میلیارد شیکلیگزارش‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، افزایش ۴۰ میلیارد شیکلی بودجه جنگی را برای سال ۲۰۲۶ تصویب کرده‌اند تا کل بودجه به ۱۸۳ میلیارد شیکل برسد، اما تاکنون قسط اول این افزایش (۱۵ میلیارد شیکل) به وزارت جنگ واریز نشده است.

اختلافات شدید میان وزارت دارایی و نهادهای امنیتی بر سر سازوکار نظارت مالی، موجب شده بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی از جمله خرید بالگردهای آپاچی از آمریکا رسماً منتفی شود.

امکان توقف تولید مهمات حساس

مسئولان صنایع جنگ‌افزاری اسرائیل نسبت به توقف تولید مهمات راهبردی و تأخیر در قراردادهای خرید جنگنده و مهمات حساس از خارج هشدار داده‌اند. همچنین اعلام شده که به دلیل توقف قریب‌الوقوع تولید نسخه مخصوص اسرائیل از خودروهای هامر در آمریکا، امکان جایگزینی خودروهای منهدم‌شده در لبنان وجود ندارد و این مسئله معضلی جدی برای جابجایی نیروها ایجاد کرده است.

................

پایان پیام