به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، ۷۶۰ کودک در لبنان در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. میانگین سنی آنها ۹ سال بوده و ۵۲۰ نفر یعنی بیش از دو سوم این تعداد، هنوز به ۱۲ سالگی نرسیده بودند. در میان قربانیان نیز ۴۰ نوزاد زیر یک سال وجود داشته‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این ارقام ابعاد آنچه را که کودکان لبنان طی کمتر از سه سال جنگ و حملات رژیم صهیونیستی متحمل شده‌اند، نشان می‌دهد و آشکار می‌کند که شهادت آنها محدود به یک روستا یا منطقه مرزی نبوده است.

گزارش ابتکار «دانه‌های قلب» حکایت از این دارد که این کودکان در ۱۷۴ شهر و روستا در ۱۹ شهرستان لبنان، شهید شده‌اند. در میان آنها کودکانی نیز بوده‌اند که پس از آوارگی خانواده‌هایشان و انتقال به مناطقی که تصور می‌کردند امن‌تر است به شهادت رسیده‌اند.

این آماری است که ابتکار «دانه‌های قلب – یادبود قربانیان کودک در لبنان در نتیجه تجاوز رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶» پس از آغاز روند شمارش قربانیان در ماه مارس گذشته به آن دست یافته است.

این ابتکار در تعریف کودک، معیار سازمان ملل متحد، یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال را مبنا قرار داده و دامنه بررسی خود را به تمام کودکانی که در لبنان شهید شده‌اند صرف‌نظر از تابعیت آنها، گسترش داده است.

برای شمارش کودکان شهید، این گروه ابتدا از داده‌های وزارت بهداشت لبنان استفاده کرده و سپس آنها را با اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، وب‌سایت‌های حقوق بشری و شبکه‌های اجتماعی تطبیق داده است. پس از آن نیز با خانواده‌ها و جوامع محل زندگی قربانیان تماس گرفته تا نام، سن، محل و تاریخ شهادت و سایر اطلاعات موجود را تأیید کند.

این ابتکار می‌گوید: رقمی که به آن دست یافته‌ایم، تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به رقم واقعی قربانیان کودک بسیار نزدیک است.

از میان ۷۶۰ کودک، این گروه ۴۲۲ پسر و ۳۳۸ دختر را شناسایی کرده است.

اکثریت شهدا یعنی ۶۴۲ کودک، لبنانی بوده‌اند. همچنین ۹۱ کودک سوری، ۲۶ کودک فلسطینی و یک کودک الجزایری در میان شهدا قرار دارند.

بر اساس این گزارش، کودکان حدود ۱۰ درصد از مجموع قربانیان در لبنان طی دوره مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.

اما پیامد روانی شهادت کودکان به‌دست رژیم صهیونیستی تنها در اعداد خلاصه نمی‌شود. از آغاز حملات، دست‌کم ۴۸۸ خانواده در لبنان یک یا چند کودک خود را از دست داده‌اند.

یک خانواده در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «یونین» در نزدیکی شهر «بعلبک»، هفت کودک خود را از دست داد. دو خانواده هر کدام شش کودک، دو خانواده هر کدام پنج کودک و ۲۱ خانواده نیز چهار کودک خود را از دست داده‌اند. همچنین ۳۶ خانواده سه کودک و ۱۱۳ خانواده دو کودک را از دست داده‌اند.

این ابتکار همچنین شهادت ۲۲۸ مادر همراه با فرزندانشان را ثبت کرده است که برخی از آنها باردار بوده‌اند. بیش از ۱۶۳ پدر نیز همراه با فرزندانشان شهید شده‌اند. علاوه بر این، در ۱۱۱ خانواده، کودک هم پدر و هم مادر خود را از دست داده است.

سپتامبر ۲۰۲۴؛ مرگبارترین ماه برای کودکان

آمارها نشان می‌دهد بخش عمده قربانیان در آغاز تشدید گسترده جنگ در پاییز سال ۲۰۲۴ میلادی به شهادت رسیده‌اند.

تنها در ۲۳ سپتامبر، این ابتکار شهادت ۹۶ کودک را ثبت کرده است. روزی که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، بیش از ۱۲۰۰ حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام داد.

در فاصله ۲۳ سپتامبر تا ۲۷ نوامبر، همزمان با حملات مستمر رژیم صهیونیستی، ۴۵۳ کودک در لبنان شهید شدند. رقمی که حدود ۶۰ درصد کل کودکان شهید ثبت‌شده در این گزارش را تشکیل می‌دهد.

تنها در سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۰۶ کودک شهید شده‌اند که ۲۷ درصد کل قربانیان کودک در دوره مورد بررسی هستند.

اما نخستین آتش‌بس بین حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ نیز به خونریزی پایان نداد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی طی حدود ۱۵ ماه پس از توافق آتش‌بس و تا ۲ مارس ۲۰۲۶، ۲۵ کودک را به شهادت رسانده است.

پس از آن، این ابتکار ۴۸ کودک را ثبت کرد که در حملات رژیم صهیونیستی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ به شهادت رسیده‌اند و ۲۱ کودک دیگر نیز از آن تاریخ تا پایان ژوئیه، شهید شدند.

۸ آوریل ۲۰۲۶ که به «چهارشنبه سیاه» معروف شده است، دومین روز مرگبار برای کودکان در لبنان بود. در آن روز، بر اثر مجموعه‌ای از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بیروت، ضاحیه جنوبی بیروت، جبل لبنان و مناطق دیگر لبنان، ۵۱ کودک به شهادت رسیدند.

از نظر جغرافیایی، شهرستان بعلبک با ۱۸۹ کودک شهید بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. پس از آن صیدا با ۱۳۷، نبطیه با ۸۸، صور با ۸۶ و بعبدا با ۵۲ کودک قرار دارند.

با این حال، گزارش به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند که شهادت کودکان فقط به مناطق درگیری محدود نبوده است.

از میان ۶۴۲ کودک لبنانی، ۱۶۱ نفر یعنی حدود ۲۵ درصد، در مناطق محل آوارگی، شهید شده‌اند. مناطقی که خانواده‌هایشان پس از ترک خانه‌های خود به آنها پناه برده بودند، با این تصور که از خطوط درگیری دورتر و امن‌تر هستند.

کشتارهایی که کودکان زیادی قربانی گرفتند

گزارش «دانه‌های قلب» بخشی از یافته‌های خود را به حملاتی اختصاص داده است که شمار زیادی از کودکان در آنها شهید شدند.

بر اساس این آمار، مرگبارترین مورد، حمله هوایی به منطقه «عین‌الدلب» در شرق شهر صیدا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴ بود.

در این حمله، هواپیماهای رژیم صهیونیستی ساختمانی شش‌طبقه را هدف قرار دادند که محل سکونت ساکنان محلی و آوارگان بود. در نتیجه این حمله بیش از ۷۰ غیرنظامی، از جمله ۲۱ کودک، شهید شده‌اند.

در محله «حی‌السلم» در ضاحیه جنوبی بیروت نیز این ابتکار ۱۶ کودک را در میان شهدای حملات ۸ آوریل ۲۰۲۶ ثبت کرده است.

در منطقه «یونین» در نزدیکی شهر بعلبک نیز در حمله‌ای در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۳ شهروند سوری از جمله ۱۴ کودک، شهید شدند. هفت نفر از این کودکان از یک خانواده بودند.

از ثبت قربانیان تا مطالبه پاسخگویی

یافته‌های جمع‌آوری‌شده توسط ابتکار «دانه‌های قلب» تنها به مستندسازی محدود نمانده است.

در اول سپتامبر، خانواده‌های کودکانی که در حملات رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند، از تشکیل انجمن خانواده‌های شهدای کودک در لبنان خبر دادند.

هدف این انجمن، گردهم‌آوردن خانواده‌ها و دفاع از حق فرزندانشان برای دستیابی به حقیقت و عدالت، و جلوگیری از بسته‌شدن پرونده‌های آنان یا کنار گذاشته‌شدنشان از روندهای حقوقی و سیاسی عنوان شده است.

این انجمن خود را چارچوبی انسانی، ملی و حقوقی معرفی می‌کند که برای خانواده‌های قربانیان از مناطق و گرایش‌های مختلف باز است.

در صدر مطالبات این انجمن، از دولت لبنان خواسته شده است کمیته ملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مأمور تهیه پرونده‌ای حقوقی و مستند درباره حملات کند. پرونده‌ای که گزارش‌های پزشکی، شهادت‌ها، تصاویر و دیگر شواهد قابل استفاده در مراجع قضایی و حقوق بشری را گردآوری کند.

این انجمن همچنین از وزارتخانه‌های خارجه و اطلاع‌رسانی لبنان خواسته است از هیئت‌های حقوق بشری و رسانه‌ای بین‌المللی برای بازدید از مناطق هدف قرارگرفته و گفت‌وگو با خانواده‌ها دعوت کنند.

از دیگر مطالبات، آغاز یک اقدام دیپلماتیک برای مطرح‌کردن مسئله کودکان در برابر نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر، یونیسف و گزارشگران ویژه سازمان ملل است.

این بیانیه همچنین مسئولیت مستقیمی را متوجه دستگاه‌های دولتی لبنان در زمینه حفظ شواهد از گزارش‌های پزشکی، ویدئوها و شهادت شاهدان گرفته تا بقایای مهمات می‌داند.

همچنین بر تأمین خدمات پزشکی، روانی، آموزشی و اجتماعی برای کودکان آسیب‌دیده و مشارکت خانواده‌های قربانیان در هر روند رسمی مرتبط با پرونده فرزندانشان تأکید شده است.

در مقابل، از پارلمان لبنان نیز خواسته شده است نقش نظارتی خود را ایفا کند و از قوانینی حمایت کند که صلاحیت دادگاه‌های لبنان را برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تقویت کرده و حفظ و بررسی شواهد را تحت نظارت دستگاه قضایی ذی‌صلاح الزامی کند.

این انجمن از دستگاه قضایی لبنان نیز خواسته است پرونده‌ها و شهادت‌ها را حفظ و اقداماتی را که قوانین برای پیگرد قانونی اجازه می‌دهد، دنبال کند.

در همین حال، از رسانه‌ها نیز درخواستی ساده اما مستقیم مطرح شده است که کودکان نباید به اعدادی تبدیل شوند که با پایان یک خبر به فراموشی سپرده می‌شوند. نام‌ها، داستان‌های زندگی و صدای خانواده‌های آنها باید در پوشش خبری حفظ شود.

در بیانیه این انجمن آمده است که کودکان ما را به یک خبر گذرا تبدیل نکنید.

این موضوع با جمع‌بندی حقوقی گزارش ابتکار «دانه‌های قلب» نیز همخوانی دارد.

این گزارش معتقد است تکرار هدف قرار گرفتن کودکان در محیط‌های غیرنظامی پرتراکم و همچنین ماهیت حملات و پیامدهای آنها، ضرورت تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی و در برخی موارد، جنایاتی که ممکن است در سطح جنایت علیه بشریت قرار گیرند، را مطرح می‌کند.

گزارش تأکید می‌کند که نخستین گام در هر روند قضایی، مستندسازی وقایع و حفظ شواهد پیش از از بین رفتن آنها است.

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