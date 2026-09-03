به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌های وال‌استریت ژورنال و رویترز گزارش کردند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال انجام گفتگوهای محرمانه با مشاوران ارشد خود برای بررسی راهکارهایی جهت پایان دادن یا کاهش سطح جنگ علیه ایران است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که درگیری‌های اخیر، هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگینی را بر دولت واشنگتن تحمیل کرده و فشارها بر حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به شدت افزایش یافته است.

هراس از تبعات انتخاباتی و کاهش محبوبیت دولت

انگیزه اصلی دولت آمریکا برای رسیدن به نوعی «آرامش» پیش از انتخابات، نگرانی از نتایج معکوس جنگ بر سبد رأی جمهوری‌خواهان است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها از این جنگ حمایت می‌کنند و محبوبیت ترامپ نیز از زمان آغاز درگیری‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در همین راستا، مقامات ارشد کاخ سفید به دنبال آن هستند تا از تبدیل شدن این جنگ به یک «بار سیاسی» بزرگ در هفته‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری کنند.

بن‌بست نظامی و هشدارهای پنتاگون درباره عدم پایداری جنگ

علاوه بر فشارهای سیاسی، محدودیت‌های نظامی واشنگتن را به بازنگری در استراتژی جنگی واداشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی بخش عمده‌ای از ذخایر موشک‌های دقیق خود را مصرف کرده‌اند و فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و هوایی به پنتاگون هشدار داده‌اند که ادامه جنگ، پایداری و آمادگی نظامی ایالات متحده در سایر مناطق جهان را به مخاطره می‌اندازد؛ موضوعی که ضرورت کاهش درگیری برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی را بیش از پیش نمایان کرده است.

با وجود تلاش واشنگتن برای القای فضای آرامش تا پیش از انتخابات، استراتژی «کاهش تنش» با اقدامات نظامی این کشور در تضاد است. حملات اخیر آمریکا به جزیره لارک و تنگه هرمز و متعاقب آن تهدیدهای ترامپ علیه ایران، نشان‌دهنده تداوم چرخه خشونت است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این رویکرد دوگانه—یعنی تلاش برای کاهش تنش در ظاهر و تداوم حملات در عمل—عملاً راهبرد واشنگتن برای ایجاد آرامش قبل از انتخابات را با بن‌بست مواجه کرده است.

چرخش راهبردی از فشار نظامی به فشار اقتصادی

دولت ترامپ اکنون تلاش دارد تا تمرکز خود را از عملیات نظامیِ هزینه‌بر به سمت فشارهای اقتصادی سوق دهد. با اعمال تحریم‌های جدید و تهدید کشورهای طرف تجاری با ایران، واشنگتن امیدوار است بدون ورود به جنگی تمام‌عیار، ایران را به مذاکره و امتیازدهی وادار کند. با این حال، کارشناسان معتقدند این سیاست نیز با چالش‌های جدی روبروست، چرا که ایران دهه‌ها تجربه مقاومت در برابر تحریم‌ها را دارد و قدرت‌های جهانی نیز در برابر انزوای کامل تهران مقاومت می‌کنند.

به‌نوشته این روزنامه، در نهایت، مشخص نیست که آیا تلاش‌های فعلی واشنگتن برای ایجاد آرامش، گامی صادقانه برای پایان دادن به جنگ است یا صرفاً یک مانور تاکتیکی برای عبور از پیچ حساس انتخابات میان‌دوره‌ای. تردیدها درباره احتمال بازگشت به درگیری‌های گسترده‌تر پس از سوم نوامبر همچنان باقی است و بسیاری از ناظران معتقدند که واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای آینده، در صورت شکست فشارهای اقتصادی، روی میز نگه داشته است.

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