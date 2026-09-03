دیدار سفیر طالبان در عربستان با شاهزاده ترکی الفیصل در ریاض؛ هدیه کتاب »پرونده افغانستان« به سفیر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت رسمی شاهزاده ترکی الفیصل، از مقامات عربستان سعودی، از دیدار و گفت‌وگوی وی با سفیر حکومت طالبان در عربستان سعودی خبر داد.

این وب‌سایت روز گذشته (چهارشنبه ۱۱ شهریور) درباره این دیدار نوشت: شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس هیئت مدیره مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل، در دفتر خود با شیخ عبدالفتاح رحیمی، کاردار سفارت افغانستان در ریاض، دیدار کرد.

صفحه سفارت افغانستان در ریاض نیز با تأیید این خبر اعلام کرد که شیخ عبدالفتاح رحیمی، سرپرست سفارت، با شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس هیئت‌مدیره مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی ملک فیصل، دیدار نمود.

به گفته سفارت، در این ملاقات درباره روابط تاریخی، دینی و فرهنگی میان افغانستان و عربستان سعودی گفت‌وگو شد و بر تقویت و گسترش روابط دوجانبه تأکید گردید.

تصاویر منتشر شده از این دیدار بیانگر آن است که ترکی الفیصل کتاب خود با عنوان «الملف الافغانی : پرونده افغانستان» را که در دوران مسئولیتش به عنوان رئیس استخبارات عربستان سعودی نوشته است را تقدیم عبدالفتاح رحیمی کرد.

در معرفی این کتاب در وب‌سایت الفیصل آمده است: کتاب «پرونده افغانستان» شامل پانزده فصل است که توسط شاهزاده ترکی الفیصل روایت می‌شود. این اثر با فصل «تهاجم شوروی و واکنش افغانستان» (۱۳۹۹–۱۴۰۰ هجری قمری) آغاز شده و وقایع را در فصل‌های بعدی پی می‌گیرد؛ فصل‌هایی که دوره‌هایی همچون دوران استقلالِ متزلزل تا ظهور مجاهدین، خطوط تدارکات تسلیحاتی، سال‌های نخستین جنگ، سازمان‌های خیریه و داوطلبان (نیروهای جهادی غیر افغان)، «دفتر خدمات» (مکتب الخدمات) و «دارالانصار»، و همچنین نقطه عطف جنگ و خروج نیروها را در بر می‌گیرند. روایت کتاب در ادامه به موضوعاتی نظیر «لویه جرگه» در راولپندی، بحران کویت، سقوط دکتر نجیب‌الله، بازگشت داوطلبان به کشورهایشان، و ظهور طالبان و رابطه آن‌ها با بن‌لادن می‌پردازد و سرانجام با فصلی که والاحضرت (ترکی الفیصل) آن را «در پیامد فاجعه» نام‌گذاری کرده است، به پایان می‌رسد.

این دیدار در چارچوب تداوم ارتباطات دیپلماتیک میان نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در عربستان سعودی و شخصیت‌های برجسته سعودی صورت گرفته است.

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