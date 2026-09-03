مشارکت شورای شیعیان کالیفرنیای جنوبی در همایش بزرگ خیریه مسلمانان آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای «شورای شیعیان کالیفرنیای جنوبی» (SMC) روز شنبه با حضور در مراسم سالانه جمع‌آوری کمک‌های مالی خیریه «ایکنا ریلیف» (ICNA Relief SoCal) در مرکز «مریدین کیوب»، بر تقویت وحدت، هم‌افزایی و همبستگی میان تشکل‌های اسلامی کالیفرنیا تأکید کردند.

این گردهمایی خیریه که با شعار «دریچه‌ای به سوی فرصت‌ها باش» برگزار شد، به تجلیل از خدمات امدادی، توزیع ارزاق، اسکان اضطراری زنان و کودکان بی‌سرپناه، اسکان پناهجویان و ارائه خدمات درمانی رایگان به اقشار محروم اختصاص داشت و ظرفیت‌های ارزشمند تجمیع منابع و توان جوامع اسلامی را به نمایش گذاشت.

در جریان این مراسم، مهدی حسن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته بین‌المللی، طی سخنانی بر اهمیت پایبندی به حقیقت، شفافیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری در استفاده از تریبون‌های رسانه‌ای تأکید کرد. وی با استناد به آموزه‌های اخلاقی امیرالمؤمنین امام علی (ع) یادآور شد که پایداری ایمان و ارزش جامعه دینی در گرو انفاق و ایثار است؛ رویدادی که بار دیگر پیوندهای میان پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) و سایر گروه‌های مسلمان را در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه تحکیم بخشید.

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