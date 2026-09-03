صادرات نفت عربستان به کمترین سطح ۹ سال اخیر سقوط کرد؛ تنگه هرمز و دریای سرخ زیر فشار جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های رهگیری نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ، ورتکسا و کپلر گردآوری شده، صادرات نفت خام عربستان در ماه اوت به حدود ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است؛ رقمی که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده از زمان آغاز این داده‌ها در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.

این کاهش در شرایطی رخ داده که نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ و تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند و نگرانی خریداران درباره امنیت مسیرهای صادراتی افزایش یافته است.

عربستان پس از تشدید جنگ و بسته‌شدن عملی تنگه هرمز، تلاش کرده بود بخشی از صادرات نفت خود را از طریق سواحل دریای سرخ منتقل کند و وابستگی به پایانه‌های خلیج فارس را کاهش دهد.

در همین چارچوب، صادرات از بندر ینبع از حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز در ژانویه به حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید؛ اما این روند در ماه‌های بعد معکوس شد و صادرات از سواحل غربی عربستان در ژوئیه به حدود ۳.۷ میلیون و در اوت به حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

این کاهش پس از آن شدت گرفت که نیروهای انصارالله یمن از اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» در قبال کشتیرانی سعودی خبر دادند. همزمان، دو نفتکش حامل نفت خام عربستان در این هفته در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند که یکی از آنها متعلق به شرکت سعودی «بحری» بود و در جریان این حمله دو ملوان جان باختند.

افزایش ناامنی موجب شده برخی خریداران درباره استفاده از بنادر عربستان در دریای سرخ تردید کنند و ریاض به دنبال مسیرهای جایگزین باشد؛ مسیرهایی که در صورت دور زدن آفریقا، هزاران مایل به سفر نفتکش‌ها اضافه می‌کنند.

بلومبرگ کاهش صادرات نفت عربستان را ضربه‌ای سنگین به ریاض و بازار جهانی نفت توصیف کرده است. در همین حال، نشانه‌هایی از آغاز مجدد بارگیری در پایانه بزرگ رأس‌تنوره در ساحل خلیج فارس دیده شده و چهار نفتکش در حال بارگیری در این پایانه مشاهده شده‌اند.

با این حال، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و حملات متقابل آمریکا و ایران بار دیگر چشم‌انداز بازار انرژی را تحت تأثیر قرار داده و قیمت نفت برنت در لندن از ۹۵ دلار در هر بشکه عبور کرده است.

با وجود این، بلومبرگ تأکید کرده که آمار صادرات ماه اوت هنوز اولیه است و امکان اصلاح آن وجود دارد؛ زیرا بررسی‌های بعدی ممکن است انتقال‌های پنهان نفت یا بارگیری میان نفتکش‌ها را شناسایی کند.

با این حال، کاهش شدید صادرات عربستان در شرایطی که مسیرهای اصلی کشتیرانی منطقه با ناامنی مواجه‌اند، نشان می‌دهد بحران امنیتی در خاورمیانه بیش از گذشته به عرضه جهانی نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل انرژی سرایت کرده است.

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