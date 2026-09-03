به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی به قلم «لیلاخ شووال»، خبرنگار حوزه نظامی، فاش کرد که در نشستی در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷ با حضور آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ وقت، گادی آیزنکوت، رئیس وقت ستاد ارتش و شماری از فرماندهان ارشد نظامی، موضوع آغاز جنگ پیش‌دستانه علیه حزب‌الله بررسی شده است.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای دست‌نویس که به این روزنامه رسیده، لیبرمن در این نشست بر ضرورت حمله در آینده نزدیک تأکید کرده بود.

بر اساس این سند، لیبرمن معتقد بود شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی فرصت مناسبی برای وارد کردن ضربه پیش‌دستانه به حزب‌الله فراهم کرده و تأخیر در این اقدام می‌تواند رژیم صهیونیستی را با رویارویی سخت‌تر و هزینه‌های بیشتری مواجه کند.

او همچنین درباره افزایش توان تولید صنعتی تسلیحات دقیق در آنچه «محور رادیکال» می‌خواند هشدار داده و مدعی شده بود که زمان به سود تل‌آویو نیست.

با این حال، موضع لیبرمن در این نشست با مخالفت آیزنکوت و دیگر مقام‌های ارشد نظامی روبه‌رو شد.

طبق محتوای صورت‌جلسه، تقریباً تمامی حاضران معتقد بودند در شرایط موجود نباید در آینده نزدیک جنگی پیش‌دستانه علیه حزب‌الله آغاز شود؛ چراکه افزایش توانمندی موشک‌های دقیق، تهدیدی وجودی یا غیرقابل تحمل محسوب نمی‌شود و آغاز جنگ نیز از مشروعیت بین‌المللی و حمایت داخلی کافی برخوردار نخواهد بود.

مقام‌های نظامی همچنین استدلال کرده بودند که حتی حمله گسترده نیز نمی‌تواند حزب‌الله را به طور کامل از میان ببرد، زیرا ایران همچنان قادر به تأمین تسلیحات این جنبش خواهد بود.

آنها در مقابل، بر ادامه سیاست موسوم به «نبرد بین جنگ‌ها» و انجام عملیات محدود و تدریجی علیه توانمندی‌های حزب‌الله تأکید داشتند و معتقد بودند این جنبش در آن مقطع از آغاز یک جنگ فراگیر با رژیم صهیونیستی بازدارندگی شده است.

لیبرمن در پایان نشست نیز بر این دیدگاه پافشاری کرده بود که هدف «محور رادیکال» نابودی اسرائیل است و تل‌آویو باید توانایی این جریان برای تحقق چنین هدفی در دهه آینده را بررسی کند. او همچنین با این استدلال که نمی‌توان از انباشت توان نظامی حزب‌الله جلوگیری کرد مخالفت کرده و تأکید کرده بود که میزان این انباشت به شدت ضربه‌ای بستگی دارد که دشمن دریافت خواهد کرد.

انتشار این سند اکنون بار دیگر اختلافات در محافل سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی درباره زمان و هزینه ورود به جنگ با حزب‌الله را برجسته کرده است.

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