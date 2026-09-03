به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مرحوم آقا سید نورالله بحرینی قیری، از روحانیون و خطیبان شناخته‌شده جنوب استان فارس، حیات پربرکت خود را از روستای «هفت‌آسیاب» افزر آغاز کرد. وی در امتداد سال‌ها تحصیل، تبلیغ، مبارزه و خدمت دینی، به چهره‌ای آشنا برای مردم مناطق مختلف فارس و حتی محافل مذهبی کشورهای حوزه خلیج‌فارس بدل شد؛ روحانی وارسته‌ای که طنین گرم صدا و تسلطش بر منبر و مرثیه‌سرایی، نام و یادش را در حافظه جمعی مردم خطه جنوب جاودانه ساخت.

سید نورالله بحرینی در چهارم تیرماه ۱۳۳۶ (برابر با ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۷۶ قمری) در روستای هفت‌آسیاب از توابع افزر شهرستان قیر دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی را در زادگاهش گذراند و پس از فراگیری قرآن کریم، کتب متداول آن عصر و گذراندن دوره ابتدایی، خیلی زود مسیر زندگی‌اش به سمت حوزه‌های علمیه متمایل شد. در ۱۳ سالگی، به توصیه مرحوم آیت‌الله حاج سید محمدکاظم آیت‌اللهی شیرازی، امام جمعه وقت قیر، وارد حوزه علمیه امامزاده ابراهیم (ع) شیراز به تولیت مرحوم آیت‌الله حاج سید محمدباقر «حاج‌عالم» آیت‌اللهی شیرازی شد.

او در نخستین سال‌های طلبگی، مقدمات علوم حوزوی را نزد مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ احمد رستگار آموخت و در سن ۱۶ سالگی ملبس به لباس مقدس روحانیت شد. سپس کتب درسی معالم‌الاصول، حاشیه ملاعبدالله و شرح لمعه را از محضر استادانی همچون آیات عظام حاج سید محمدکاظم و حاج سید شمس‌الدین آیت‌اللهی شیرازی فرا گرفت.

مسیر علم‌آموزی وی به شیراز محدود نماند؛ مدتی در حوزه علمیه خان جهرم (مدرسه زمانیه) به تولیت استاد اخلاق آیت‌الله مرحوم حاج سید ابراهیم حق‌شناس جهرمی، از محضر مرحوم حجت‌الاسلام شیخ محمد نمازی جهرمی و مرحوم آیت‌الله حاج سید محمدعلی آستانه بهره برد. وی سپس در شیراز نیز در مدرسه خان از کرسی درس مرحوم آیت‌الله حاج سید کرامت‌الله ملک‌حسینی و در مدرسه قوام از محضر مرحوم آیت‌الله حاج سید مهدی دستغیب کسب فیض کرد و در ادامه با عزیمت به شهر مقدس قم، در مدرسه رضویه از محضر استادانی همچون حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌زاده توشه برچید.

روحانی‌ای که مبارزه را از منبر جدا نمی‌کرد

سید نورالله بحرینی از چهره‌های انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود که به دلیل فعالیت‌های مبارزاتی‌اش طعم بازداشت را نیز چشید. حضور مؤثر او در صفوف راهپیمایی‌ها و هدایت جریان‌های انقلابی، برگ زرینی از کارنامه مجاهدت‌های وی در کنار سایر علمای مبارز علیه رژیم پهلوی به شمار می‌رفت.

برای او، منبر صرفاً جایگاهی برای سخنوری نبود، بلکه کانونی پویا برای ارتباط مستقیم با توده‌های مردم، تبیین معارف الهی و احیای فرهنگ اهل‌بیت (ع) محسوب می‌شد. از این‌رو، وی از دوران جوانی پرچم تبلیغ را برافراشت و شهرها و مناطق گوناگونی از جمله جهرم، فسا، قیر، علی‌آباد قیر، لامرد، بنادر و مناطق جنوبی فارس سال‌ها شاهد طنین خطبه‌ها و روضه‌های تأثیرگذار او بودند؛ نفوذ کلامی که حتی به محافل مؤمنان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز کشیده شد. طنین حزین و گیرای او در ذکر مصائب اهل‌بیت (ع)، پیوندی عمیق با هویت و خاطرات مذهبی مردم منطقه بر جای گذاشت.

سال‌های پایانی؛ تداوم رسالت در محراب مسجد صفا

این خطیب فقید در دهه ۱۳۹۰ و هم‌زمان با سکونت در شیراز، اقامه نماز جماعت و فعالیت‌های تربیتی و تبلیغی خود را در «مسجد صفا» متمرکز کرد تا محراب و منبر همواره کانون اصلی ارتباط وی با اقشار مختلف مردم باقی بماند. او تا واپسین روزهای حیات خویش، وفاداری به رسالت حوزوی و حضور در میان مردم را خط قرمز خود می‌دانست.

عروج در طلیعه میلاد پیامبر اعظم (ص)

سرانجام پس از دهه‌ها مجاهدت علمی، تبلیغی و اجتماعی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نورالله بحرینی در روز پنج‌شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، در یکی از بیمارستان‌های شیراز دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت؛ تقارنی معنادار که در آستانه جشن‌های میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) رخ داد تا دفتر زندگی خطیبی که عمری در مدح پیامبر رحمت و خاندان پاکش سخن گفته بود، در چنین ایام خجسته‌ای بسته شود.

پیکر پاک این عالم خدمتگزار پس از انتقال به زادگاهش، روز شنبه هفتم شهریورماه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از مقابل بیمارستان امام محمدباقر (ع) شهر قیر تشییع شد. پس از اقامه نماز میت توسط عموی بزرگوارش، سلاله‌السادات آقا سید نعمت‌الله بحرینی، پیکر وی در گلزار شهدای روستای هفت‌آسیاب به خاک سپرده شد.

همچنین در روز یکشنبه هشتم شهریورماه، هم‌زمان با عید فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص)، آیین بزرگداشت این خطیب فقید در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر قیر برگزار شد؛ مجلسی پرشور که تجلیل و قدرشناسی مؤمنان از عمری مجاهدت، روضه‌خوانی و سلوک مردمی او را متجلی ساخت. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

اسامی افراد به ترتیب از سمت راست: سلاله السّادات جناب آقای سید علی هاشمی سعیدی، حجت الاسلام والمسلمین ابوالشّهید مرحوم حاج شیخ نجات الله عرفایی، آیت الله مرحوم حاج سید حسین آیت اللهی: امام جمعه فقید جهرم، حجج اسلام: مرحوم سید نوراله بحرینی قیری و سید عبدالعلی صادقی حقیقی

مجیدرضا جهان‌مهین / جهرم

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