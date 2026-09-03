به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی از تشدید بحران لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خبر داد و نوشت ادامه جنگ با ایران، زنجیره‌های تأمین و پشتیبانی نیروهای آمریکایی را به‌شدت مختل کرده و فشار مضاعفی بر ناوهای جنگی مستقر در منطقه وارد آورده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی آمریکا هر هفته به مواد غذایی برای تهیه بیش از ۴۲۰ هزار وعده غذا و حدود ۸ میلیون گالن سوخت نیاز دارند.

این روزنامه می‌افزاید حملات ایران شبکه پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا را به‌طور اساسی تغییر داده است. یکی از پایگاه‌های مهم لجستیکی آمریکا در بحرین از چرخه پشتیبانی خارج شده و تهدیدهای موشکی و پهپادی نیز دسترسی به برخی بنادر و پایگاه‌های منطقه‌ای برای سوخت‌رسانی و انتقال تجهیزات و آذوقه را بسیار دشوار یا در برخی موارد غیرممکن کرده است.

در نتیجه این محدودیت‌ها، نیروی دریایی آمریکا ناچار شده است ناوهای جنگی خود را تقریباً هر پنج یا شش روز یک‌بار در دریا سوخت‌رسانی و تأمین کند.

این عملیات که شامل انتقال سوخت، مواد غذایی و تجهیزات به ناوها در حال حرکت است، به گفته نیویورک‌تایمز، فرایندی بسیار پیچیده و خطرناک محسوب می‌شود و ادامه آن در بلندمدت قابل‌دوام نخواهد بود.

در صورت تداوم اختلال در خطوط پشتیبانی نزدیک، یکی از گزینه‌های آمریکا اعزام کشتی‌های پشتیبانی به سمت سنگاپور است؛ مسیری حدود ۳۷۰۰ مایل که نیازمند عبور از تنگه شلوغ مالاکا خواهد بود.

گزینه دیگر استفاده از جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند است؛ به‌طوری که کشتی‌های پشتیبانی آمریکایی در حال حاضر برای رساندن سوخت و تجهیزات به ناوهای مستقر در خلیج عمان و دریای عرب باید مسافتی حدود ۲۲۰۰ مایل را طی کنند.

نیویورک‌تایمز در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که پیامد حملات ایران تنها به رویارویی مستقیم با کشتی‌ها و پایگاه‌های آمریکایی محدود نمانده، بلکه به عمق شبکه پشتیبانی و لجستیکی نیروهای آمریکا نیز سرایت کرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند توان عملیاتی این نیروها را تحت فشار فزاینده قرار دهد و هزینه حفظ حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش دهد.

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