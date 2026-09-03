ایران در نامه به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، حملات آمریکا علیه غیرنظامیان و مراسم عروسی در شهر سیریک استان هرمزگان را به‌شدت محکوم کرد.

این نامه از سوی غلامحسین درزی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارائه شده است.

در این نامه آمده است که نیروهای آمریکایی شامگاه اول سپتامبر ۲۰۲۶ در موجی از حملات به شهرهای جنوب ایران، یک منزل مسکونی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک را هنگام برگزاری مراسم عروسی هدف قرار دادند که در پی آن چهار غیرنظامی، از جمله یک کودک چهار ساله، به شهادت رسیدند و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند.

ایران در این نامه تأکید کرده است که هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.

تهران همچنین مدعی شده است که اقدامات آمریکا علیه ایران به این حادثه محدود نمی‌شود و از زمان آغاز حملات گسترده آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مناطق مسکونی، پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات ریلی هدف حملات قرار گرفته‌اند.

در ادامه نامه، حمله به منطقه کوهستک بخشی از آنچه ایران «الگوی گسترده‌تر حملات غیرقانونی و کور آمریکا و اسرائیل در سراسر ایران» خوانده، توصیف شده است.

تهران همچنین به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی استناد کرده و هشدار داده است که چنین مواضعی، در صورت تبدیل شدن به اقدام نظامی، نمی‌تواند تحت عنوان «خسارت جانبی» توجیه شود.

ایران تأکید کرده است که حمایت از غیرنظامیان یک تعهد الزام‌آور در حقوق بین‌الملل است و نقض عمدی و جدی این تعهدات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

ایران همچنین در این نامه به حمله ۲۸ فوریه به یک مدرسه ابتدایی در میناب، در استان هرمزگان، اشاره کرده و مدعی شده است که در این حمله بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز، عمدتاً دختران هفت تا ۱۲ ساله، به همراه شماری از معلمان و کارکنان مدرسه جان باخته و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

تهران با اشاره به این حادثه و حمله به کوهستک، از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواسته است مسئولیت‌های خود را بر اساس منشور ملل متحد انجام دهند و حملات آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محکوم کنند.

در پایان، ایران خواستار مسئولیت‌پذیری کامل آمریکا در قبال خسارت‌های انسانی و مادی ناشی از حملات، پرداخت غرامت کامل برای خسارت‌های مادی و معنوی و توقف فوری اقدامات نظامی و تحریم‌های یک‌جانبه علیه غیرنظامیان شده است.

تهران همچنین از شورای امنیت خواسته است پیامدهای حمله به کوهستک را به دلیل آنچه «نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی» خوانده، بررسی کند.

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