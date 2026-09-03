رویترز: ایران به آمریکا درباره حمله اسرائیل به تپه «علی الطاهر» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز به نقل از سه مقام منطقه‌ای گزارش داد که ایران حدود اواسط ماه اوت، پیامی را از طریق عمان به واشنگتن منتقل کرده و در آن هشدار داده است که هرگونه حمله گسترده رژیم صهیونیستی به تپه «علی الطاهر» در جنوب لبنان، با پاسخ گسترده ایران روبه‌رو خواهد شد.

یک مقام آمریکایی در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این پیام یا احتمال اعمال فشار واشنگتن بر تل‌آویو برای جلوگیری از حمله به این منطقه، این گزارش را «نادرست» خوانده است.

با این حال، یک مقام خارجی که از محتوای این پیام اطلاع مستقیم داشته، گفته است این هشدار حدود اواسط اوت به آمریکا منتقل شده و در پی فشارهای واشنگتن، رژیم صهیونیستی عملیات برای تصرف تپه علی الطاهر را به تعویق انداخته است.

این مقام مدعی شده است که در صورت حمله گسترده اسرائیل، تهران واکنشی در مقیاس وسیع نشان خواهد داد.

دفتر اطلاع‌رسانی حزب‌الله که رویترز برای تأیید این گزارش با آن تماس گرفته، نه ارسال پیام ایران را تأیید و نه تکذیب کرده است؛ با این حال، این دفتر اعلام کرده که هشدار درباره هرگونه تحرک نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، به‌ویژه تلاش برای گسترش حضور زمینی، اقدامی قابل انتظار است.

حزب‌الله همچنین از افزایش فشار اسرائیل برای محاصره تپه علی الطاهر و ایجاد شرایطی برای غیرقابل‌استفاده شدن این منطقه خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تحولات پیرامون تپه علی الطاهر در حالی ادامه دارد که نگرانی‌ها از گسترش دامنه تحرکات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان افزایش یافته است.

حزب‌الله معتقد است هرگونه گسترش زمینی اسرائیل در جنوب لبنان می‌تواند نقض جدی توافق‌های موجود تلقی شود و زمینه را برای تشدید تنش فراهم کند.

با وجود هشدار منتسب به ایران و ادعای اعمال فشار آمریکا، یک منبع لبنانی و یک مقام ارشد امنیتی لبنان به رویترز گفته‌اند که احتمال عملیات نظامی اسرائیل برای تصرف تپه علی الطاهر همچنان در هفته‌های آینده وجود دارد.

به این ترتیب، این منطقه می‌تواند به یکی از نقاط حساس در معادله امنیتی جنوب لبنان تبدیل شود؛ جایی که هرگونه اقدام نظامی گسترده، با توجه به هشدارهای مطرح‌شده، ظرفیت تبدیل شدن به بحرانی فراتر از مرزهای لبنان را دارد.

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