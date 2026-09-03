نیروهای امنیتی پاکستان ۱۵ عضو تحریک طالبان پاکستان را کشتند

بر اساس بیانیه رسانه ارتش پاکستان، حرکت این گروه در شب ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در منطقه مقابل وزیرستان شمالی شناسایی شد. نیروهای پاکستانی با اقدام حرفه‌ای و دقیق وارد درگیری شدند که حدود ۳۶ ساعت به طول انجامید.

بنا بر اعلام پاکستان، در پایان این درگیری طولانی، ۱۵ عضو این گروه به هلاکت رسیدند.

ارتش پاکستان تأکید کرده که این عملیات مانع از پیشروی مهاجمان به داخل خاک پاکستان شد و بار دیگر اهمیت نظارت و عملیات مبتنی بر اطلاعات در مرز غربی این کشور را نشان داد.

این بیانیه بخشی از کارزار مستمر ضدتروریسم ارتش پاکستان تحت عنوان «عزم استحکام» است که هدف آن مقابله با گروه‌های مسلح فعال در مناطق مرزی عنوان شده است.

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