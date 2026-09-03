امارات در قلب فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ دیدار محرمانه ویتکاف و طحنون در سردینیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویتکاف و طحنون در پایان هفته گذشته در جزیره سردینیا در دریای مدیترانه با یکدیگر دیدار کردند.

در این نشست، تحولات مرتبط با ایران، اقدامات آینده در قبال تهران و همچنین موضوعات دیگری مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در شرایطی انجام شد که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، برای بازگشایی مسیر عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز نیز تلاش می‌کند.

این دیدار تنها چند روز پس از آن انجام شد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز طرحی موسوم به «عملیات مطرود اقتصادی» خبر داد؛ طرحی که هدف آن اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورها و نهادهایی است که همچنان با ایران روابط تجاری دارند.

گزارش‌ها حاکی است بسنت پیش از اعلام این عملیات نیز با طحنون درباره این موضوع گفت‌وگو کرده بود. در همین چارچوب، امارات به یکی از طرف‌های اصلی تلاش‌های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین اجرای فشارهای اقتصادی علیه تهران تبدیل شده است.

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقداماتی را برای قطع ارتباط شعب بانک مصر در امارات با نظام مالی آمریکا به دلیل تعاملات آنها با ایران آغاز کرد. بانک مرکزی امارات نیز اعلام کرد که معاملات انجام‌شده از سوی شعب این بانک با ایران را به‌صورت فوری بررسی خواهد کرد.

ابوظبی همچنین چند روز پیش از اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن، تصمیم به توقف تمامی اشکال تجارت، مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران گرفته بود؛ اقدامی که به گفته منابع، تحت تأثیر تحریم‌های ثانویه مورد نظر دولت ترامپ قرار داشت، هرچند تنها عامل تصمیم امارات نبوده است.

در سوی دیگر، در ۱۱ اوت یک هیئت ایرانی برای انجام مذاکرات دیپلماتیک در سطح پایین وارد ابوظبی شد.

به گفته منابع، نمایندگان ایران در این دیدار خواستار کاهش تنش و بهبود روابط با امارات شدند و همچنین از ابوظبی درخواست کردند برای تأمین غذا و دارو کمک کند و در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشارکت نداشته باشد؛ اما امارات این درخواست‌ها را رد کرد.

پس از آن، افزایش حملات سپاه پاسداران ایران به نفتکش‌های متعلق به شرکت ملی نفت امارات که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، موجب تشدید خشم مقام‌های اماراتی شد و بنا بر گزارش‌ها، در تصمیم ابوظبی برای تعلیق تجارت با تهران تأثیر گذاشت.

در همین حال، واشنگتن دامنه کارزار تحریم‌های خود را به دیگر کشورها نیز گسترش داده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به سفارتخانه‌های این کشور دستور داده است یادداشتی دیپلماتیک درباره «عملیات مطرود اقتصادی» به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان ارسال کنند.

این یادداشت خواستار توقف فوری و نظام‌مند تجارت با ایران و شناسایی فعالیت‌های تجاری غیرقانونی ایران شده و به کشورها و شرکت‌های طرف معامله با تهران درباره خطر تحریم‌های آمریکا هشدار داده است.

همزمان، دولت ترامپ در حال تشکیل یک کارگروه مشترک میان نهادهای مختلف دولت آمریکا برای هماهنگی اجرای این فشار اقتصادی علیه ایران است؛ اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال تبدیل تحریم‌ها به یک کارزار گسترده و چندجانبه علیه اقتصاد ایران است.

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