بحران مالی گریبان ارتش اسرائیل را گرفت؛ توقف فعالیت چند گردان تانک و تهدید خطوط تولید تسلیحات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی از تشدید مشکلات مالی در ارتش این رژیم خبر می‌دهند؛ مشکلاتی که بنا بر این گزارش‌ها، مستقیماً بر توان عملیاتی نیروهای نظامی تأثیر گذاشته است.

کمبود قطعات یدکی موجب شده فعالیت چند گردان تانک با اختلال مواجه شود و همزمان هشدارهایی درباره احتمال توقف تولید برخی انواع مهمات و تسلیحات مطرح شود.

بر اساس گزارش سازمان صداوسیمای اسرائیل، نهادهای دفاعی این رژیم نسبت به احتمال توقف تولید گلوله‌های تانک‌های مرکاوا توسط شرکت «البیت» در روزهای آینده هشدار داده‌اند.

همچنین پیش‌بینی شده است خط تولید گلوله‌های توپخانه در ماه اکتبر و خط تولید گلوله‌های خمپاره در ماه نوامبر به دلیل مشکلات مالی متوقف شود؛ موضوعی که می‌تواند بر توان پشتیبانی تسلیحاتی ارتش تأثیر بگذارد.

یک منبع نظامی اسرائیلی اعلام کرده است بدهی ارتش به صنایع دفاعی از ۱۵ میلیارد شکل فراتر رفته است. به گفته این منبع، چندین گردان تانک با کمبود قطعات یدکی مواجه‌اند و صدها خودروی نظامی که در جریان جنگ در لبنان آسیب دیده یا منهدم شده‌اند، همچنان بازسازی نشده‌اند.

این منبع همچنین مدعی شده است ارتش اسرائیل از ظرفیت کافی برای جابه‌جایی نیروهای نظامی برخوردار نیست و شکاف بودجه‌ای هم‌اکنون توان عملیاتی آن را در کرانه باختری، غزه و لبنان محدود کرده است.

وی به‌ویژه درباره آمادگی ارتش برای رویارویی احتمالی با ایران هشدار داده و گفته است در صورت تأمین نشدن بودجه مورد نیاز، ارتش حتی در حفظ سطح پایه آمادگی و تداوم عملکرد نیروهایش نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

در همین حال، گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تعدیل ده‌ها نیروی شاغل در بخش اطلاعات نظامی به دلیل کمبود بودجه حکایت دارد.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد فشارهای مالی و هزینه‌های سنگین جنگ، علاوه بر افزایش بدهی ارتش، بر زنجیره تأمین قطعات، تعمیر تجهیزات، جابه‌جایی نیروها و حتی تولید مهمات اثر گذاشته و نگرانی‌هایی را درباره توان تداوم عملیات نظامی این رژیم در چند جبهه ایجاد کرده است.

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