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راه‌اندازی خط جدید حمل‌ونقل عمومی در بغداد؛ مسیر ۷۸، بغداد جدید را به کاظمین متصل کرد

۱۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰
کد مطلب: 1861003
راه‌اندازی خط جدید حمل‌ونقل عمومی در بغداد؛ مسیر ۷۸، بغداد جدید را به کاظمین متصل کرد

وزارت حمل‌ونقل عراق از راه‌اندازی خط جدید حمل‌ونقل عمومی با شماره ۷۸ خبر داد؛ مسیری که منطقه بغداد جدید را با عبور از شماری از خیابان‌ها و میادین مهم پایتخت به شهر مقدس کاظمین متصل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت حمل‌ونقل عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها، خط جدید حمل‌ونقل عمومی شماره ۷۸ را در بغداد راه‌اندازی کرده است.

این خط با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و زائران حرمین امامین کاظمین(ع) و اتصال بخش‌های مختلف پایتخت به یکدیگر ایجاد شده است.

کریم کاظم حسین، مدیرکل شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها، گفت راه‌اندازی این خط در چارچوب دستور وهب الحسنی، وزیر حمل‌ونقل عراق، برای توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی در بغداد و دیگر استان‌ها انجام شده است. و

ی تأکید کرد این طرح در پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به وسایل حمل‌ونقل ایمن و مناسب و با هدف کاهش ترافیک و وابستگی به خودروهای شخصی اجرا می‌شود.

مسیر خط ۷۸ از بغداد جدید آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان میسلون، دارالمد، آکادمی پلیس، خیابان فلسطین، پل میدان بیروت، تقاطع الصخره و میدان الموال در نزدیکی دانشگاه امام صادق(ع)، به مسجد النداء، خیابان المشاتل و میدان عنتر می‌رسد.

این مسیر سپس از خیابان عمر بن عبدالعزیز، رأس الحواش، میدان ابوحنیفه و پل الائمه عبور کرده و در نهایت به میدان جواد در کاظمین می‌رسد. خودروهای این خط نیز برای بازگشت، همین مسیر را در جهت مخالف طی خواهند کرد.

شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها اعلام کرد راه‌اندازی خط ۷۸ گام دیگری در برنامه توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی بغداد است. این شرکت قصد دارد با ایجاد خطوط و مسیرهای جدید، دسترسی شهروندان و زائران به حمل‌ونقل عمومی را افزایش داده و ارتباط میان مناطق مختلف پایتخت را آسان‌تر و روان‌تر کند.

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