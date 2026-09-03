به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت حمل‌ونقل عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها، خط جدید حمل‌ونقل عمومی شماره ۷۸ را در بغداد راه‌اندازی کرده است.

این خط با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و زائران حرمین امامین کاظمین(ع) و اتصال بخش‌های مختلف پایتخت به یکدیگر ایجاد شده است.

کریم کاظم حسین، مدیرکل شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها، گفت راه‌اندازی این خط در چارچوب دستور وهب الحسنی، وزیر حمل‌ونقل عراق، برای توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی در بغداد و دیگر استان‌ها انجام شده است. و

ی تأکید کرد این طرح در پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به وسایل حمل‌ونقل ایمن و مناسب و با هدف کاهش ترافیک و وابستگی به خودروهای شخصی اجرا می‌شود.

مسیر خط ۷۸ از بغداد جدید آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان میسلون، دارالمد، آکادمی پلیس، خیابان فلسطین، پل میدان بیروت، تقاطع الصخره و میدان الموال در نزدیکی دانشگاه امام صادق(ع)، به مسجد النداء، خیابان المشاتل و میدان عنتر می‌رسد.

این مسیر سپس از خیابان عمر بن عبدالعزیز، رأس الحواش، میدان ابوحنیفه و پل الائمه عبور کرده و در نهایت به میدان جواد در کاظمین می‌رسد. خودروهای این خط نیز برای بازگشت، همین مسیر را در جهت مخالف طی خواهند کرد.

شرکت عمومی جابه‌جایی مسافران و هیئت‌ها اعلام کرد راه‌اندازی خط ۷۸ گام دیگری در برنامه توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی بغداد است. این شرکت قصد دارد با ایجاد خطوط و مسیرهای جدید، دسترسی شهروندان و زائران به حمل‌ونقل عمومی را افزایش داده و ارتباط میان مناطق مختلف پایتخت را آسان‌تر و روان‌تر کند.

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