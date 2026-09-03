به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمار الیاسری، مسئول پرونده خلع سلاح در نمایندگی عراق نزد سازمان ملل، اعلام کرد این نمایندگی توانسته است حمایت‌های بین‌المللی مالی و فنی لازم برای اجرای عملیات پاکسازی مناطق آلوده به مین در مرزهای عراق را جلب کند.

وی گفت جنگ‌های گذشته و اقدامات رژیم بعث عراق موجب بر جای ماندن میدان‌های گسترده مین در مناطق مرزی شده و پاکسازی آنها به تیم‌های تخصصی و تجهیزات فناوری پیشرفته نیاز دارد.

نمایندگی دائم عراق در ژنو تأکید کرده است که فعالیت‌های آن تنها به موضوع مین‌زدایی محدود نمی‌شود و پیگیری پرونده‌های تخصصی مختلف در سازمان ملل را نیز دربرمی‌گیرد.

این نمایندگی با حضور مستمر در مجامع بین‌المللی تلاش می‌کند پیامدهای برجای‌مانده از جنگ‌ها و تحریم‌های گذشته را که در مقاطعی موجب انزوای عراق از بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی شده بود، کاهش دهد.

پرونده خلع سلاح یکی از محورهای مهم فعالیت نمایندگی عراق در ژنو است.

بغداد در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود در زمینه تقویت صلح و امنیت جهانی، در توافق‌ها و معاهدات مرتبط با خلع سلاح مشارکت دارد؛ از جمله کنوانسیون منع مهمات خوشه‌ای و کنوانسیون منع استفاده، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و نابودی آنها که به «کنوانسیون اتاوا» معروف است.

نمایندگی عراق همچنین در حوزه‌های بهداشت و حقوق بشر فعالیت می‌کند.

تیم بهداشت این نمایندگی با همکاری سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای وضعیت سلامت در عراق تلاش دارد و تیم‌های حقوق بشری نیز تحولات و پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر را پیگیری و اقدامات عراق در این زمینه را در مجامع بین‌المللی تشریح می‌کنند.

در حوزه حقوق زنان نیز نمایندگان عراق بر ارائه تصویری دقیق‌تر از وضعیت زنان این کشور و دستاوردهای انجام‌شده تأکید دارند.

بغداد اعلام کرده است که تلاش می‌کند واقعیت‌های مربوط به آزادی‌ها و حقوق زنان عراقی را بدون بزرگ‌نمایی یا برداشت‌های نادرست تبیین کند.

ناظران، فعالیت نمایندگی عراق در ژنو را نمونه‌ای از دیپلماسی تخصصی و مستمر این کشور می‌دانند که می‌تواند در تقویت جایگاه عراق در نهادهای بین‌المللی و بازگرداندن نقش آن به عرصه جهانی مؤثر باشد.

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