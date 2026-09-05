به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مرآة البحرین» در گزارشی با انتقاد شدید از عملکرد عهدیه احمد، حضور او در رسانه‌های وابسته به جریان‌های همسو با سیاست‌های بحرین و امارات را مورد توجه قرار داده و مدعی شده است که وی در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های رسانه‌ای حامی سیاست‌های رسمی منامه تبدیل شده است.

این رسانه با اشاره به سوابق حرفه‌ای احمد، از دوره ریاست او بر انجمن روزنامه‌نگاران بحرین و اختلافات ایجادشده در فضای رسانه‌ای این کشور سخن گفته و مدعی شده است که فعالیت رسانه‌ای وی با حمایت محافل سیاسی ادامه یافته است.

این گزارش همچنین به حضور عهدیه احمد در اسکای‌نیوز عربی پرداخته و مدعی شده است که محور اصلی مواضع اخیر او، حمله به ایران و دفاع از سیاست منطقه‌ای بحرین است.

این رسانه، این رویکرد را در چارچوب نزدیکی رسمی بحرین به آمریکا و اسرائیل ارزیابی کرده و معتقد است انتخاب چنین چهره‌هایی برای حضور مکرر در رسانه‌ها بیش از آنکه با هدف ارائه تحلیل عمیق سیاسی انجام شود، در راستای تقویت یک روایت مشخص سیاسی صورت می‌گیرد.

بخش دیگری از گزارش به ویدئویی مربوط به دوره عادی‌سازی روابط بحرین و اسرائیل اختصاص دارد که به گفته این رسانه، در آن عهدیه احمد در کنار «آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش اسرائیل، دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، عهدیه احمد در این دیدار از ادرعی به دلیل حمایت از حضور زنان در ارتش اسرائیل تمجید کرده و یک سپر یادبود از بحرین به او اهدا می‌کند.

ادرعی نیز از حضور احمد در سرزمین‌های اشغالی و فعالیت رسانه‌ای او تمجید کرده است.

«مرآة البحرین» با استناد به این تصاویر و مواضع، مدعی شده است که حضور رسانه‌ای عهدیه احمد بخشی از تلاش برای برجسته‌کردن روایتی است که در آن ایران به‌عنوان تهدید اصلی معرفی می‌شود و حملات موشکی ایران به بحرین برجسته می‌شود، در حالی که نقش و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

این رسانه همچنین ادعا کرده است که دیدار با ادرعی نمادی از همسویی گفتمانی میان این چهره رسانه‌ای و جریان‌های حامی اسرائیل است.

در پایان،مرآة البحرین تأکید می‌کند که مسئله را نباید صرفاً به یک شخصیت رسانه‌ای محدود کرد، بلکه باید آن را در چارچوب سیاست رسمی بحرین و تلاش برای بازنمایی این سیاست از طریق رسانه‌ها بررسی کرد.

این رسانه مدعی است که منامه با در اختیار داشتن تریبون‌های رسانه‌ای می‌تواند چهره‌هایی را برجسته کند، اما قادر به تغییر نگاه و حافظه عمومی مردم بحرین نیست و تأکید دارد که مواضع یک فرد را نمی‌توان به‌عنوان موضع تمام جامعه بحرین تلقی کرد.

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