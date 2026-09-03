هم افزایی رسانه، حوزه و دانشگاه در ترویج فرهنگ اسلامی ضروری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، در دیدار با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز قم که به مناسبت هفته وقف در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، با تقدیر از همکاری‌های صدا و سیمای مرکز قم با مجموعه اوقاف، اظهار کرد: سازمان اوقاف خود را نهادی نظارتی و در عین حال خادم موقوفات و بقاع متبرکه می‌داند و معتقد است این اماکن مقدس متعلق به همه مردم هستند.

وی افزود: همکاری‌های مشترک میان اوقاف و صدا و سیمای مرکز قم تاکنون دستاوردهای خوبی در زمینه فرهنگ‌سازی، تعظیم شعائر دینی و تکریم امامزادگان داشته و امیدواریم این همکاری‌ها با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به اهمیت باورهای دینی در شکل‌گیری تمدن اسلامی گفت: ما باورهایی نسبت به عالم، خالق عالم و جهان پس از مرگ داریم که از ارکان هویت دینی و فرهنگی ما به شمار می‌رود و همین باورها از جمله عواملی بوده که تمدن اسلامی را شکل داده و باعث شده این تمدن همچنان هویت خود را در جامعه اسلامی و در سطح جهان حفظ کند.

وی ادامه داد: برای تبیین و تعمیق این باورها، هم به حوزه‌های علمیه نیاز داریم، هم به دانشگاه، هم به رسانه و هم به دستگاه‌هایی که بتوانند این مفاهیم را در عرصه اجرا و عمل پیاده کنند. به نظر می‌رسد این چهار ضلع باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ساختار منسجم برای پیشبرد اهداف فرهنگی شکل دهند.

اسکندری تصریح کرد: اگر این مجموعه‌ها هر کدام جداگانه فعالیت کنند، به موفقیت مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد؛ اما اگر حوزه و دانشگاه در تولید محتوای علمی و دینی نقش‌آفرینی کنند و رسانه متناسب با نیاز دستگاه‌های فرهنگی این محتوا را به جامعه منتقل کند، می‌توان اقدامات مؤثرتر و ماندگارتری انجام داد.

وی با اشاره به آمادگی مجموعه اوقاف برای همکاری در این زمینه اظهار کرد: این آمادگی در مجموعه اوقاف وجود دارد که در حوزه فعالیت‌های خود، برای شکل‌گیری چنین همکاری و ساختاری قدم بردارد و این موضوع نیز تنها مختص اوقاف نیست و سایر دستگاه‌های فرهنگی نیز می‌توانند در این چارچوب نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ویژگی دوگانه فعالیت‌های اوقاف افزود: ممکن است در نگاه نخست، بخشی از فعالیت‌های اوقاف اقتصادی به نظر برسد، اما در ذات موقوفات، فرهنگ اسلامی نهفته است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اوقاف در نهایت برای تحقق اهداف فرهنگی، دینی و اجتماعی وقف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای نمونه، وقتی موقوفه‌ای وجود دارد که درآمد آن باید صرف برگزاری مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) شود، یک بخش از کار ما این است که موقوفه را به بهره‌وری و درآمد مناسب برسانیم، اما نتیجه این فعالیت اقتصادی، تأمین یک برنامه فرهنگی و دینی است.

اسکندری خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که عواید موقوفات برای کمک به فقرا، آزادی زندانیان، دارو و درمان بیماران نیازمند و دیگر خدمات اجتماعی هزینه می‌شود، در پس این اقدامات نیز یک نگاه و رویکرد فرهنگی و دینی وجود دارد.

وی با قدردانی از همکاری مدیران پیشین صدا و سیمای مرکز قم گفت: در سال‌های گذشته نیز تعامل خوبی میان اوقاف و صدا و سیمای مرکز قم وجود داشته و مدیران این مجموعه همواره از چهره‌های فرهیخته و همراه بوده‌اند. امیدواریم با حضور مدیریت جدید و بهره‌گیری از تجربیات موجود، بتوانیم گام‌های بلندتر، بهتر و جدیدتری در حوزه معرفی فرهنگ وقف، تکریم امامزادگان و تبیین معارف دینی برداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان بر تداوم و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: ظرفیت موقوفات و بقاع متبرکه تنها یک ظرفیت اقتصادی نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای فرهنگ، ایمان و خدمت‌رسانی اجتماعی است و رسانه می‌تواند در معرفی این ظرفیت و تبیین آثار و برکات آن برای جامعه نقش مهمی ایفا کند.

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