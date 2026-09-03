به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (پنج‌شنبه) ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در پیامی به مناسبت سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری و روز ملی مقاومت در برابر استعمار نوشت: امروز، ۱۲ شهریور، سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس است. مردی که بیش از یک قرن پیش، در همین سواحل جنوبی، در برابر ارتش امپراتوری انگلیس ایستاد. رئیس‌علی شهید شد، اما مقاومت و ایستادگی تداوم یافت.

وی در پی اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد: در چنین روزی، بد نیست نکته‌ای را به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یادآور شویم. کسی که برای توضیح تصورش از ایران، به خاطرات کودکی‌اش از حیاط خانه‌ای در کارولینای جنوبی و کشتن مارهای سمی با قمه و شن‌کش متوسل شده است.

بقائی یادآور شد: اتفاقاً مشکل بسنت همین‌جاست. او عمق تاریخ و تمدن و غنای فرهنگ ایران را با مساحت حیاط پشتی دوران کودکی‌اش اشتباه گرفته است.

گفتنی است، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در اشویل طی اظهاراتی گفته بود: ایرانی‌ها باید بدانند که می‌توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند، مردم ایران، مردم پارس، مردمی بزرگ هستند و این فرصت را دارند که دوباره به نظام بین‌المللی بازگردند.

وی مدعی شد: آنها سرکوب می‌شوند و یک گروه کوچک نمی‌تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند. ما در حال دفن کردن سر مار سمی ایران هستیم، مار هنوز نمی‌داند که مرده است، اما وقتی خورشید غروب کند، دیگر تکان نخواهد خورد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیش از یک قرن پیش، انگلیس با همه قدرت و قساوتش به بوشهر و تنگستان لشگرکشی کرد. رئیس‌علی دلواری را کشتند، اما مقاومت با نیروی بیشتر تداوم یافت.

وی خطاب به مقامات آمریکایی از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد: جنگ انتخابی و غیرقانونی شما هم قرار بود با توسل به قساوت حداکثری ملت ایران را به فروپاشی بکشاند، اما آنچه بیش از همه فروپاشیده، توهم قدرت مطلق شما و همه اعتبار اخلاقی مورد ادعایتان بوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: تاریخ وسعتی بسیار فراتر از خاطرات یک کودک و حیاط پشتی آنها دارد و قضاوتش درباره کسانی که هنوز با قمه و شن‌کش، خود را قهرمان حیاط پشتی‌شان می‌پندارند، روشن است.

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