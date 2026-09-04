به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با تشریح آیات ۷۷ و ۷۸ سوره آل‌عمران، پیمان‌شکنی، سوگند دروغ و تحریف سخن خدا و دین را از گناهان مورد نکوهش قرآن دانست و بر ضرورت پرهیز از نسبت دادن مطالب نادرست به خداوند، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد.

رفیعی با اشاره به مضمون آیه ۷۷ سوره آل‌عمران اظهار کرد: قرآن برای کسانی که عهد و پیمان الهی را می‌شکنند و با سوگند دروغ منافع اندکی به دست می‌آورند، پیامدهای سختی بیان کرده است که از جمله آن می‌توان به محرومیت از رحمت الهی و عذاب دردناک اشاره کرد.

وی افزود: سوگند خوردن در اسلام به خودی خود امر مطلوبی نیست و انسان باید تا حد امکان از قسم خوردن پرهیز کند؛ اما سوگند دروغ، گناهی بزرگ است که آثار و پیامدهای سنگینی برای انسان دارد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام، ظلم، قطع رحم و سوگند دروغ را از گناهانی دانست که آثار و پیامد آنها می‌تواند در همین دنیا نیز دامنگیر انسان شود.

وی در ادامه با تشریح آیه ۷۸ سوره آل‌عمران، تحریف حقیقت و نسبت دادن سخن نادرست به خداوند و دین را از دیگر گناهان بزرگ برشمرد و گفت: قرآن از گروهی یاد می‌کند که هنگام قرائت کتاب آسمانی، مطالبی را به آن می‌افزودند و به گونه‌ای بیان می‌کردند که مردم تصور کنند آن سخنان نیز از سوی خداوند نازل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر مسئولیت فعالان عرصه تبلیغ و فرهنگ خاطرنشان کرد: سخنرانان، مداحان، نویسندگان و فعالان دینی باید در نقل آیات، روایات و وقایع تاریخی دقت داشته باشند و از نسبت دادن مطالبی که مستند نیست به خداوند، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام پرهیز کنند.