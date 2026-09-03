به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهایی که جهان بار دیگر شاهد استفاده گسترده از نیروی نظامی در منطقه است، حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، در یادداشتی با عنوان «از میناب تا سیریک؛ وقتی تجاوز به یک ملت، کرامت انسانی را هدف می‌گیرد»، به دو تصویر تأثیرگذار از حملات آمریکا به جنوب ایران اشاره کرد.

مختاری نوشت: این روزها که جهان بار دیگر شاهد استفاده گسترده از نیروی نظامی در منطقه است، دو تصویر از جنوب ایران نباید از حافظه افکار عمومی جهان محو شود: تصویر دانش‌آموزان شهید در حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب، و تصویر خانواده‌هایی در شهر سیریک که مراسم عروسی در آن‌ها به صحنه‌ای از سوگ و اندوه تبدیل شد.

وی تأکید کرد که این دو حمله، علیرغم تمام تفاوت‌های ظاهری، حقیقتی مشترک دارند: هنگامی که تجاوز نظامی از مرزهای انسانی و قانونی عبور می‌کند، نخستین قربانی، کرامت انسانی است.

سفیر ایران در واتیکان افزود: حمله نظامی ایالات متحده علیه ایران، از دیدگاه جمهوری اسلامی، تجاوزی آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل است؛ اقدامی که نمی‌توان ماهیت حقوقی و انسانی آن را با شگردهای سیاسی، روایت‌های رسانه‌ای یا توجیهات نظامی خالی کرد.

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