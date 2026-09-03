عدالت ایرانی الگویی برای جهانیان شد/ کرامت انسانی، خط قرمز اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در کنفرانس بین‌المللی ادیان که امروز (پنجشنبه) در روسیه آغاز به کار کرد، با اشاره به ارزش‌های بنیادین اسلامی، به تشریح جایگاه کرامت و عدالت در نظام اسلامی و نقد عملکرد استکبار جهانی پرداخت.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اوضاع بحرانی جهان معاصر گفت: در این اوضاع و این زمانه بحرانی، مایلم درباره دو ارزش اسلامی سخن بگویم: کرامت و عدالت. کرامت، ارزشی انسانی است که خداوند آن را به همه انسان‌ها ارزانی داشته است، صرف‌نظر از دین، مذهب یا عقیده‌شان؛ حتی کسانی که خدا را نمی‌پرستند نیز از این ویژگی دنیوی، یعنی کرامت و شرف انسانی برخوردارند. خداوند می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم).

وی افزود: عدالت، رعایت حق دیگری است و والاترین و پذیرفته‌ترین ارزش اجتماعی است که خداوند بر آن تأکید فرموده است. در مقابل، ظلم عبارت است از سلب حق دیگری با تجاوز و دشمنی.

حقوق بنیادین انسان در اسلام

دکتر شهریاری با تأکید بر اینکه انسان دارای حقوق مسلمی است که احترام به آنها بر همگان واجب است، به مهم‌ترین این حقوق اشاره کرد و گفت: حق زیستن و زندگی، حق غذا و آب، حق سکونت در وطن خود، و حق آزادی از مهم‌ترین حقوق انسان‌هاست. هیچ انسانی حق ندارد انسان دیگری را بدون حق بکشد، یا او را محاصره کرده و از حق غذا، آب، مسکن و میهن محروم سازد.

وی ادامه داد: این‌ها همان اصول انسانی است که قرآن کریم به آن امر فرموده و بر مسلمانان واجب است که بدون توجه به دین، مذهب و مرام مخاطب، به آنها اهتمام ورزند.

دبیرکل مجمع تقریب با اشاره به چالش‌های گسترده‌ای که ارزش‌های اخلاقی با آن مواجه شده‌اند، گفت: امروز می‌بینیم که این‌ها همان حقوقی هستند که از فلسطینیان سلب شده است. قساوت و ظلم، زشت‌ترین رفتاری است که شخصی می‌تواند در حق شخص دیگری مرتکب شود. حق زندگی، نخستینِ حقوق بشر است. امت اسلامی و جهان اسلام بیش از ۷۰ سال است که در اندوه و دردی جانکاه به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: با حمایت آمریکا، نظام سلطه و رژیم غاصب صهیونیستی، بخشی از فلسطین که سرزمین امت اسلامی است، اشغال شده است. ملتی را از میهن‌شان آواره کرده و با ویران کردن خانه‌ها و غارت اموال و دارایی‌هایشان در قالب وحشیانه‌ترین و خشن‌ترین تجاوزها، آنان را از تمامی حقوق بشر محروم ساخته‌اند.

دکتر شهریاری با اشاره به پیشینه آوارگی فلسطینیان گفت: پیش از این نیز، چندین نسل از آنان بدون برخورداری از کمترین حقوق مدنی و انسانی به سرزمین‌های دیگر آواره گشته و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. امروز شاهد آوارگی صدها هزار خانواده در غزه و بی‌پناهی میلیون‌ها فلسطینی از میهنشان، و شهادت ده‌ها هزار شهروند عادی که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، هستیم. نزدیک به ۵۰ هزار نفر مجروح شده‌اند و هر ده دقیقه یک کودک کشته می‌شود، اما هیچ‌کس جلوی آنان را نمی‌گیرد.

استانداردهای دوگانه غرب و مقاومت ایران

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به رفتار متناقض قدرت‌های جهانی گفت: این سال‌ها بیش از پیش ثابت کرده است که استکبار جهانی و خودکامگی صهیونیستی به سرکردگی آمریکا و با حمایت انگلستان و فرانسه، آوارگی اجباری را به همراه آورده و محاصره و جنگ را تحمیل کرده است. آنها تلاش می‌کنند تا روحیه مقاومت را در جهان درهم بشکنند تا بتوانند به منابع انرژی جهان دست یابند.

وی افزود: به نظر می‌رسد جهان مستکبر به سرکردگی آمریکا در مواجهه با جنگ و عدالت دارای استانداردهای دوگانه است و برای تحقق منافع خاص خود تلاش می‌کند. اگر کشتار بد است، در همه جا بد است. اگر آواره کردن بد است، در همه جا بد است. اما رژیم غاصب، اقدام به کشتار بی‌گناهان از کودکان و زنان را «جنگ عادلانه» نامیده و دفاع از حقوق بشر را «تروریسم» خوانده است.

دکتر شهریاری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز آمریکا، تأکید کرد: امروز، عدالت ایرانی الگویی برای جهانیان است، چرا که امید را در دل مستضعفان جهان زنده کرده و سراسر گیتی را شگفت‌زده ساخته است. ما در برابر تجاوز آمریکا مقاومت کردیم و بر آن پیروز شدیم، و این چیزی است که جهان با چشمی بیدار نظاره‌گر آن است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و دیگر کشورهای اسلامی انجام داده است، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و کشتار جمعی است. جنایاتی که حیوانات در حق حیوان دیگری مرتکب نمی‌شوند. این جنایات نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه غرب و نادیده گرفتن حقوق بشر در مواجهه با ملت‌های مظلوم است.

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