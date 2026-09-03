به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نجار، نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی، با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ملت‌های آزادی‌خواه جهان اظهار داشت: ما مردم آفریقای جنوبی، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، چیزهای زیادی از این انقلاب آموختیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی به ما نشان داد که قدرت‌های اجتماعی و اراده مردم می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ بایستد و حتی قدرت‌هایی را که شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسند، به چالش بکشد.

نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی تأکید کرد: تجربه انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های جهان اثبات کرد که هرچقدر قدرت‌های مقابل بزرگ باشند، مردم و جامعه متحد می‌توانند در برابر آنها ایستادگی کنند.

نجار در پایان با تأکید بر پیروزی جریان مقاومت در برابر ظلم و استکبار گفت: به یاری خداوند و با اتحاد مسلمانان، جبهه ظلم و استکبار شکست خواهد خورد و ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان با تکیه بر ایمان و وحدت، آینده‌ای متفاوت را رقم خواهند زد.

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