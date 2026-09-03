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نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی:

انقلاب اسلامی ایران، الهام‌بخش مبارزه با قدرت‌های بزرگ بود

۱۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
کد مطلب: 1861135
انقلاب اسلامی ایران، الهام‌بخش مبارزه با قدرت‌های بزرگ بود

نجار، نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی، با اشاره به تأثیر عمیق انقلاب اسلامی ایران بر ملت‌های آزادی‌خواه جهان، تأکید کرد که مردم آفریقای جنوبی از این انقلاب آموختند که قدرت‌های اجتماعی و اراده مردم می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و حتی قدرت‌هایی را که شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسند، به چالش بکشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نجار، نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی، با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ملت‌های آزادی‌خواه جهان اظهار داشت: ما مردم آفریقای جنوبی، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، چیزهای زیادی از این انقلاب آموختیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی به ما نشان داد که قدرت‌های اجتماعی و اراده مردم می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ بایستد و حتی قدرت‌هایی را که شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسند، به چالش بکشد.

نایب‌رئیس مجلس علمای اسلامی آفریقای جنوبی تأکید کرد: تجربه انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های جهان اثبات کرد که هرچقدر قدرت‌های مقابل بزرگ باشند، مردم و جامعه متحد می‌توانند در برابر آنها ایستادگی کنند.

نجار در پایان با تأکید بر پیروزی جریان مقاومت در برابر ظلم و استکبار گفت: به یاری خداوند و با اتحاد مسلمانان، جبهه ظلم و استکبار شکست خواهد خورد و ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان با تکیه بر ایمان و وحدت، آینده‌ای متفاوت را رقم خواهند زد.

انقلاب اسلامی ایران، الهام‌بخش مبارزه با قدرت‌های بزرگ بود

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