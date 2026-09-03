به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با صدور پیامی، درگذشت والده ماجده و خادمه اهل‌بیت(ع)، مرحومه حاجیه‌خانم میردامادی، را به آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی (دام عزه)

سلام علیکم

خبر درگذشت والده ماجده و خادمه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) مرحومه حاجیه‌خانم میردامادی، موجب تأسف گردید. ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و همه خاندان مصاب، از خداوند منان برای روح آن فقیده سعیده، رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان و داغدیده‌گان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

۱۴۰۵/۶/۱۲

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