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پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی

۱۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۲
کد مطلب: 1861188
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی

آیت الله رضا رمضانی، با صدور پیامی، درگذشت والده ماجده و خادمه اهل‌بیت(ع)، مرحومه حاجیه‌خانم میردامادی را به آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفت و برای روح آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره(س) را از خداوند منان مسئلت نمود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با صدور پیامی، درگذشت والده ماجده و خادمه اهل‌بیت(ع)، مرحومه حاجیه‌خانم میردامادی، را به آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت آیت‌الله سید علیرضا صدر حسینی (دام عزه)

سلام علیکم

خبر درگذشت والده ماجده و خادمه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) مرحومه حاجیه‌خانم میردامادی، موجب تأسف گردید. ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و همه خاندان مصاب، از خداوند منان برای روح آن فقیده سعیده، رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان و داغدیده‌گان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی
۱۴۰۵/۶/۱۲

..................

پایان پیام/

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