به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، امروز (پنجشنبه) در نشستی خبری در کاخ سفید، با انکار اطلاع از تجاوز به یک مراسم عروسی در منطقه «سیریک» ایران، ادعا کرد: «ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را در درگیری‌ها هدف قرار نمی‌دهد! هرگز این کار را نخواهیم کرد و قبلاً هرگز چنین کاری نکرده‌ایم!»

ادعای ونس با سوابق تجاوز نظامی آمریکا از جمله حمله به مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب ایران در طول جنگ رمضان در تناقض آشکار است. در این حمله که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ انجام شد، مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب با ۲۶۴ دانش‌آموز هدف اصابت موشک‌های آمریکا قرار گرفت و منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در سنین ۷ تا ۱۲ سال، همچنین معلمان و والدین آنها شد.

خبرنگاری از ونس پرسید که «ایرانی‌ها می‌گویند حمله‌ای به یک مراسم عروسی در اوایل این هفته، چندین نفر را کشته است» و در این هنگام ونس به جای پذیرش مسئولیت این جنایت از سوی کشورش، مدعی شد: «رسانه‌های دولتی ایران در روایت آنچه اتفاق افتاده، عملکرد چندان خوبی نداشته‌اند. من نسبت به این ادعا بسیار تردید دارم! اما چیزی که با صددرصد اطمینان می‌توانم بگویم این است که آمریکا بر خلاف ایران در جریان عملیات نظامی هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.»

وی در عین حال ادعا کرد: «متأسفانه گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما در این مورد مشخص، در حال بررسی آن هستیم. باز هم این تفاوت بزرگی میان آمریکا و ایران است. وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند، از آن درس می‌گیرد تا عملکرد خود را بهبود دهد!»

این در حالی است که واشنگتن درباره جنایت مدرسه میناب و سایر جنایات خود در جنگ رمضان تاکنون نه تنها مسئولیت را نپذیرفته است بلکه هیچ اقدامی بر خلاف ادعای ونس انجام نداده است.

در حملات ۱۰ شهریور ماه نقاطی از استان هرمزگان، بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم مورد حملات دشمن آمریکایی قرار گرفت و بر اثر آن یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک و همچنین مراسم جشن عروسی مورد هدف قرار گرفتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ خود خطاب به ملت شریف کویت اعلام کرد: «شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاه‌های شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بی گناه مورد اصابت واقع شده و چهار نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.»

سپاه در اطلاعیه خود آورده است: در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاه‌های اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی - پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند. سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.

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