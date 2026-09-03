به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با صدور بیانیه‌ای، جنایتی را که از سوی معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و رژیم او در ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و روزنامه‌نگار عباس بدرالدین، صورت گرفت، محکوم کرد.

طبق گزارش پایگاه خبری العهد، این فراکسیون اعلام کرد ظلمی که با این جنایت بر مردم، کشور و آرمان لبنان وارد شد، بر کسی پوشیده نیست و هدف از آن، خاموش کردن صدایی بود که از حق انسانی مردم در مخالفت با ظلم، مقاومت در برابر دشمن و زندگی در امنیت، حاکمیت و کرامت دفاع می‌کرد.

فراکسیون وفاداری به مقاومت همچنین تأکید کرد: بار دیگر با امام موسی صدر تجدید بیعت می‌کنیم و فرزندان او در حزب‌الله و جنبش امل، در حفظ رویکرد مقاومت برای دفاع از کشور و مردم آن و آزادسازی سرزمین لبنان ثابت‌قدم خواهند ماند.

توافق چارچوب؛ شرم‌آور، شوم و غیرقانونی

این فراکسیون در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و میدانی لبنان، اعلام کرد امید و محاسبات دولت لبنان پس از شکست رویکرد امتیازدهی آن در «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی از بین رفته است؛ توافقی که «شرم‌آور، شوم، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: اکنون روشن شده است که رژیم صهیونیستی از توافق چارچوب به‌عنوان پوششی برای ادامه جنایت نسل‌کشی علیه هر آنچه با زندگی در مناطق اشغالی ارتباط دارد و همچنین ادامه حملات خود به روستاهای جنوب لبنان استفاده می‌کند.

این فراکسیون تأکید کرد که دولت لبنان دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه این رویکرد مخرب علیه دولت و کشور، جز جلب رضایت دولت آمریکا، ندارد و ادبیات توجیه‌گر آن نیز فرسوده شده و دیگر کسی را قانع نمی‌کند.

فراکسیون پارلمانی حزب‌الله در ادامه تاکید کرد: دولت به جای ادامه لجاجت و انکار واقعیت، این رویکرد را کنار بگذارد؛ زیرا ادامه آن موجب تعمیق بحران ملی و تثبیت حضور اشغالگران و اقدامات جنایتکارانه آنها می‌شود.

این فراکسیون همچنین تأکید کرد که بی‌توجهی دولت لبنان نسبت به پذیرش مسئولیت‌های ملی خود در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن، نشان‌دهنده «مرگ بالینی» این دولت در قبال مردم در مسائل معیشتی است. در این بیانیه آمده است که بی‌توجهی دولت به مسئولیت‌های ملی خود، به‌ویژه در قبال آوارگان و رنج آسیب‌دیدگان، و شانه خالی کردن از تعهدات، نشانه دیگری از این وضعیت است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد که دشمنی با رژیم صهیونیستی یک «وضعیت مبتنی بر پیمان میان لبنانی‌ها» است که توافق طائف و مجموعه‌ای از قوانین آن را تثبیت کرده‌اند و ریشه‌های آن نیز از زمان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و ادامه جنایت‌های آن علیه مردم لبنان و اشغال سرزمین این کشور شکل گرفته است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: اصرار رئیس‌جمهور لبنان بر موضعی که بارها از طریق آن بر تلاش برای پایان دادن به وضعیت دشمنی با رژیم صهیونیستی تأکید کرده، نادیده گرفتن عمدی پیمان‌ها، قوانین و دردهای مردم لبنان است.

این فراکسیون تأکید کرد که دشمنی با رژیم صهیونیستی، با توجه به ادامه اشغال سرزمین دیگران از طریق زور و رویکرد نژادپرستانه و حذف‌گرایانه این رژیم، وضعیتی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ‌کس، با هر جایگاه و موقعیتی، قادر نخواهد بود این وضعیت را از قانون لبنان و همچنین از فرهنگ مردم و اصالت تعلق ملی آنها حذف یا پاک کند.

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