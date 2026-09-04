به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی در جمع تعدادی از قاریان و حافظان قرآن کریم شهرستان دزفول سخن می‌گفت، با اشاره به دیانت عمیق و مقاومت مثال‌زدنی مردم آن منطقه اظهار کرد: «مردم دزفول زحمات زیادی در مسیر اسلام و تعالی ایران کشیده‌اند و به همین دلیل است که دزفول به عنوان شهر نمونه در کشور مطرح شده است.»

وی خواستار تبیین عوامل نمونه شدن شهر دزفول شد و از مسئولان آن منطقه خواست تا این نمونه بودن را زنده نگاه دارند.

آیت‌الله اراکی همچنین به اهمیت تقویت جلسات قرآنی برای تقویت تقوا و معنویت در سراسر کشور پرداخت.

قدردانی از نیروهای مسلح و دولت

ایشان سپس به اوضاع روز کشور توجه داد و گفت: رشادت‌های نیروهای مسلح ما در اوج است و باید دست آن‌ها را بوسید؛ ضمن آن که اداره کشور هم در این شرایط، آسان نیست و باید قدردان دولت و مسئولان بود.

وی ادامه داد: البته مردم در این مسیر، مطالباتی دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عدم نشان دادن ضعف در برابر دشمن به‌ویژه از سوی مسئولان است.

تأکید بر کنترل زبان مسئولان

آیت‌الله اراکی افزود: همه کشورهای دنیا از بیان نقاط ضعف خود دوری می‌جویند و از این رو باید گفت مسئولان ما هم باید زبان خود را کنترل کنند.

وی با بیان این که اظهارنظر مسئولان نباید دشمن را تشجیع کند، اضافه کرد: گاهی برخی مسئولان ما چنین بیان می‌کنند که ما در حکومت، امر و نهی نداریم؛ در حالی که حکومت‌داری اصولاً با امر و نهی عاقلانه و مسئولانه همراه است.

بی‌حجابی علنی؛ اعلان جنگ با خدا

آیت‌الله اراکی بی‌حجابی علنی را اعلان جنگ با خدا و رسول خدا» دانست و خاطرنشان کرد: «مسئولان حداقل در زبان باید اعلام کنند که بی‌حجابی، خلاف قانون است و نباید بی‌قانونی در جامعه رواج پیدا کند.

وی مخالفت با بی‌حجابی را «تکلیف حتمی شرعی همه مسئولان، روحانیون و همه دارندگان تریبون یا رسانه» خواند و گفت: نباید در جامعه، منکر به معروف و یا معروف به منکر تبدیل شود.

امید به پیروزی نهایی جبهه حق

آیت‌الله اراکی در پایان با تصریح بر اهمیت تداوم حضور مردم در صحنه، ابراز امیدواری کرد: پیروزی نهایی به حول و قوه الهی هرچه سریع‌تر برای جبهه حق محقق شود.

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