هویت حوزوی روحانیون فعال در آموزش و پرورش حفظ شود / ضرورت توجه به معیشت فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز پنجشنبه، ۱۲ شهریورماه در دیدار با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، گفت: گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر آموزش و پرورش دلگرم‌کننده و نشان‌دهنده اهتمام مسوولان این وزارتخانه و خانواده بزرگ آموزش و پرورش به مسأله تعلیم و تربیت است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اضافه کرد: علاوه بر موضوعاتی همچون عدالت، هویت و کیفیت، باید از تجربه‌های به‌دست‌آمده در اجرای سند نیز استفاده کرد و این سند را متناسب با شرایط زمان مورد بازنگری قرار داد.

لزوم بروز رسانی سند تحول بنیادین

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در فقه، شرایط زمان و مکان مورد توجه قرار می‌گیرد، سند تحول بنیادین نیز نباید سندی ایستا باشد؛ بلکه باید هر چند سال یک‌بار نقاط قوت و ضعف آن بررسی و برای تقویت نقاط قوت و جبران کاستی‌ها اقدام شود.

تربیت بر تعلیم تقدم دارد

آیت الله حسینی بوشهری با بیان این‌که «سند تحول بنیادین خود نیازمند تحول است»، ادامه داد: آموزش و پرورش و اساساً تعلیم و تربیت از رسالت‌های مهم انبیا به‌ویژه پیامبر اکرم(ص) است و در آموزه‌های دینی، تربیت حتی بر تعلیم تقدم دارد؛ چرا که تعلیم وسیله‌ای برای رسیدن انسان به تربیت و کمال است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، آموزش و پرورش را پایه شکل‌گیری شخصیت افراد دانست و گفت: بسیاری از شخصیت‌های اثرگذار کشور، چه در حوزه، دانشگاه و چه در عرصه‌های مختلف علمی، از همین مسیر رشد کرده‌اند؛ بنابراین اگر «خشت اول» در تعلیم و تربیت درست گذاشته شود، می‌توان انتظار داشت مسیر آینده نیز درست طی شود.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف از جمله صنایع دفاعی، پزشکی و علمی، در نهایت ریشه در نظام تعلیم و تربیت دارد و موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های علمی کشور بسیار بالاست.

معلمی به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگردد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش را جایگاه اجتماعی و معیشت معلمان عنوان کرد و گفت: زمانی شغل معلمی از منزلت و جایگاه بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود و حضور یک معلم در یک جمع با نهایت تکریم همراه می‌شد، اما به تدریج معیارهای مادی بر فضای جامعه سایه انداخت.

وی ادامه داد: امروز در انتخاب رشته‌های دانشگاهی، بسیاری از افراد به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بیشتری دارد و کمتر کسی با این نگاه وارد عرصه معلمی می‌شود که این شغل، رسالت انسان‌سازی و جایگاهی پیامبرگونه دارد.

ضرورت توجه جدی به معیشت فرهنگیان

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت توجه جدی به معیشت فرهنگیان تاکید کرد و افزود: معلمی مسئولیتی است که نیازمند مطالعه، آمادگی و به‌روز نگه داشتن دانش است.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: معلمی شغل صرف نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای انسان‌سازی است و باید شرایطی فراهم شود که دغدغه‌های معیشتی و تنگناهای اقتصادی، معلمان را از رسالت اصلی‌شان دور نکند.

فضای مجازی نباید به نظام تعلیم و تربیت آسیب بزند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه درباره آسیب‌های فضای مجازی برای دانش‌آموزان هشدار داد و گفت: امروز حتی کودکان چهار یا پنج ساله نیز با امکانات فضای مجازی درگیر هستند و بسیاری از خانواده‌ها از سنین پایین تلفن همراه را در اختیار فرزندان خود قرار می‌دهند. تجربه دوران کرونا نشان داد که استفاده گسترده از فضای مجازی می‌تواند شرایط روحی، روانی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان را تغییر دهد؛ بنابراین باید برای این مسئله تدبیر جدی اندیشید.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به برخی محدودیت‌های اعمال‌شده برای کودکان و نوجوانان در کشورهای مختلف، اظهار کرد: حتی کشورهای غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برای استفاده کودکان از فضای مجازی باید محدودیت‌هایی ایجاد شود؛ بنابراین در نظام تعلیم و تربیت ما نیز باید محیط آموزشی تا حد امکان از آسیب‌های فضای مجازی مصون بماند.

ضرورت صیانت از هویت حوزوی روحانیون فعال در آموزش و پرورش

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور طلاب و روحانیون در آموزش و پرورش، بر ضرورت مراقبت از هویت حوزوی آنان تاکید کرد و گفت: طلبه‌ای که با هدف ایفای نقش روحانی و اثرگذاری تربیتی وارد آموزش و پرورش می‌شود، نباید به تدریج از هویت و رسالت حوزوی خود فاصله بگیرد.

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