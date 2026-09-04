رهبر شهید همواره بر وحدت شیعه و سنی تأکید داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن عارفی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی «آفتاب شرقی» با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب همواره بر وحدت و انسجام میان شیعه و سنی، تأکید داشت، گفت: شیعه و سنی باید در برابر دشمن متحد و منسجم باشند؛ چراکه دشمن ما یکی است.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید بر وحدت شیعه و سنی، اظهار داشت: رایشان بارها در جلسات، سخنرانی‌ها و دیدارهای خود بر وحدت میان شیعه و سنی تأکید می‌کردند و این مسئله را در جمع علما، مردم و دانشگاهیان مطرح می‌کردند.

عارفی افزود: ایشان بر این باور بودند که این مذاهب باید متحد و منسجم باشند، چراکه دشمن ما یکی است. امروز ممکن است بر سر اینکه دست‌ها را هنگام نماز بالا ببریم یا پایین ببندیم اختلاف کنیم، اما دشمن در پی آن است که دست‌ها را از بن قطع کند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اختلافات ما را از اصل وحدت و مقابله با دشمن دور کند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رهبر شهید همواره مسئولان را به خدمت‌رسانی به مردم توصیه می‌کرد، گفت: ایشان به مسئولان توصیه می‌کردند که حلال مشکلات مردم باشند، مشکلات مردم را حل کنند و مردم را گرفتار کاغذبازی و بروکراسی نکنند.

وی ادامه داد: تأکید ایشان این بود که مسئولان باید مشکلات مردم را بشنوند و برای حل آنها اقدام کنند. اگر اختلاف وجود داشته باشد و کار مردم حل نشود، مردم خودبه‌خود نسبت به نظام دچار نارضایتی می‌شوند. بنابراین باید حلال مشکلات مردم باشید و اجازه ندهید مشکلات آنها روی زمین بماند.

عارفی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به استان‌های مرزی، به‌ویژه سیستان و بلوچستان و کردستان، اظهار داشت: خدمت به مردم این دو استان اجر مضاعف دارد؛ چراکه این استان‌ها مرزی هستند و در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند از طریق اختلافات قومی، دینی و مذهبی وارد این مناطق شود و میان مردم اختلاف ایجاد کند؛ بنابراین باید به مشکلات مردم این مناطق رسیدگی کرد و اجازه نداد زمینه برای ایجاد اختلاف و تفرقه فراهم شود.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شناخت رهبر شهید انقلاب از مردم این استان، گفت: ایشان علاقه زیادی به مردم سیستان و بلوچستان داشتند و مدتی نیز در این استان در تبعید بودند و به همین دلیل شناخت کاملی از منطقه، مردم و ظرفیت‌های آن داشتند.

عارفی خاطرنشان کرد: زمانی که در جمع کوچکی در محضر ایشان حضور داشتیم، دوستان خود را معرفی می‌کردند. وقتی نوبت به من رسید، گفتم که اهل نگور هستم. ایشان بلافاصله گفتند که نگور را می‌شناسند و سپس از منطقه چابهار نام بردند و پرسیدند که آیا مردم و مناطق آنجا را می‌شناسم. این مسئله برای من بسیار جالب بود که ایشان تا این اندازه نسبت به منطقه اشراف داشتند. وقتی از ایشان پرسیدم که آیا چابهار، ایرانشهر و روستاهای اطراف را می‌شناسند، فرمودند که بله، آنها را می‌شناسند. این نشان می‌داد که ایشان علاوه بر مردم‌شناسی، شناخت دقیقی از مناطق مختلف کشور و به‌ویژه مناطق محروم و مرزی داشتند.

عارفی با اشاره به نگاه رهبر شهید به علمای اهل سنت بلوچستان، گفت: ایشان از علمای بزرگ بلوچستان با احترام و نیکی یاد می‌کردند و به‌ویژه از عبدالعزیز ساداتی تعریف می‌کردند.

وی افزود: در دوران تبعید، مولانا عبدالعزیز از ایشان پذیرایی کرده بود و نان و ماست محلی، نان و شیر و نان و دوغ برای ایشان آورده بود؛ پذیرایی بسیار ساده‌ای که در آن زمان، برای فردی که در تبعید به سر می‌برد، ارزش زیادی داشت.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آن عالم اهل سنت در آن زمان نمی‌دانست که این فرد روزی رهبر انقلاب خواهد شد، اما ایشان بعدها با قدردانی از آن رفتار، از وی یاد کردند. این موضوع نشان می‌دهد که رهبر شهید هم مردم‌شناس بود و هم قدرشناس و بزرگان و خدمت‌های مردم را فراموش نمی‌کرد.

عارفی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی سیستان و بلوچستان، گفت: ایشان سواحل چابهار و مکران را یک گنج پنهان می‌دانستند و به مسئولان دستور داده بودند این گنج پنهان را آشکار و ظرفیت‌های آن را برای کشور فعال کنند.

وی تصریح کرد: ایشان بر این مسئله تأکید داشتند که باید به بلوچستان و کردستان خدمت شود و مردم این مناطق مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین به نگاه رهبر شهید انقلاب نسبت به مردم این مناطق و برخورد نیروهای انتظامی و نظامی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید داشتند که در بلوچستان و کردستان مردم را نباید با قاچاقچیان یکی دانست و به مسئولان نیروی انتظامی توصیه می‌کردند که با مردم با مهربانی و محبت برخورد کنند و اجازه ندهند مردم مورد آزار قرار گیرند.

عارفی افزود: این سخنان نشان‌دهنده میزان محبت و توجه ایشان به مردم بود. ایشان همواره از مسئولان می‌خواستند مشکلات مردم را بشنوند، آنها را اذیت نکنند و برای حل مشکلاتشان اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مسئولان به مردم اظهار داشت: توصیه رهبر شهید انقلاب به همه مسئولان و دستگاه‌های اداری این بود که به مشکلات مردم گوش دهند و برای حل آنها اقدام کنند. ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که ظرفیت‌های پنهان کشور باید شناسایی و برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور فعال شود.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز باید بدانیم که همین مردم، مجاهدان واقعی هستند. مردم در میدان حضور دارند و در عرصه‌های مختلف از کشور و نظام دفاع می‌کنند.

عارفی با اشاره به حضور مردم در شرایط دشوار کشور گفت: مردم سنگر داخلی را حفظ کردند. وقتی دشمن تصور می‌کند می‌تواند شهرها را بگیرد، مردم به خیابان‌ها می‌آیند و از کشور و شهرهای خود دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: این مردم، خیابان‌ها و میدان‌ها را حفظ کردند و ماه‌ها و حتی شب‌های متوالی بیدار ماندند و از کشور دفاع کردند. بیداری و حضور مستمر در چنین شرایطی بسیار دشوار است، اما ملت غیور، جان‌برکف و سلحشور ایران این کار را انجام دادند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با تمجید از مقاومت و ایستادگی ملت ایران اظهار داشت: این ملت غیور و جان‌برکف در میدان‌های جنگ نیز با رسم و اسلحه و موشک ایستادگی کرده و در برابر دشمن مقاومت کرده است.

عارفی خاطرنشان کرد: امروز همه دنیا می‌بینند که ملت ایران در قلب مردم جای دارد و ابهت و عظمت ملت ایران، ارتش ایران و سپاه ایران برای همگان آشکار است. این ملت عزت، شرف و عظمت دارد.

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