به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن طی ساعات گذشته توانسته‌اند در شماری از مناطق مشرف بر تنگه باب‌المندب در غرب تعز، پیشروی نظامی داشته باشند. این پیشروی پس از درگیری‌های شدید با گروه‌های همسو با عربستان در دو جبهه راهبردی «الکدحه» و «مقبنه» صورت گرفت. دو جبهه‌ای که بر مسیرهای اصلی تدارکاتی در غرب استان تعز اشراف دارند و این گروه‌ها از آنها برای تقویت نیروهای خود در جبهه‌های مختلف مناطق روستایی غرب استان استفاده می‌کنند.

غرب تعز؛ میدان تازه نبرد

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، دو جبهه مذکور از نظر امنیت تنگه باب‌المندب اهمیت بسیار زیادی دارند. زیرا عمق جغرافیایی و دروازه زمینی منتهی به ساحل غربی، شهر المخاء و این تنگه محسوب می‌شوند. منطقه الکدحه همچنین حلقه اتصال میان مناطق کوهستانی و ساحل غربی یمن است و کنترل آن، امکان پیشروی به سمت البرح و سپس المخاء را فراهم می‌کند. افزون بر این، کنترل این منطقه به معنای تسلط بر مسیر انتقال نیرو و تجهیزات از عدن و لحج به سمت ساحل غربی یمن خواهد بود.

از همین رو، نگرانی گروه‌های همسو با عربستان از سقوط کامل این جبهه‌ها به دست نیروهای مسلح یمن افزایش یافته است. اتفاقی که به ادعای منابع نزدیک به این گروه‌ها، می‌تواند تهدیدی جدید برای کشتیرانی در تنگه باب‌المندب ایجاد کند.

الکدحه؛ گلوگاه راهبردی در مسیر تعز به المخاء

منابع محلی در تعز در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که درگیری‌ها که در آنها از انواع مختلف سلاح استفاده شد، میان دو طرف در چهار بخش اصلی محور تعز یعنی «الطویر»، «الاحطوب»، «الکویحه» و «جبل غباری» جریان داشته است.

به گفته این منابع، نیروهای مسلح یمن پس از دریافت اطلاعات اطلاعاتی درباره قصد گروه‌های همسو با عربستان از جمله «لشکر النصر» وابسته به محور تعز و تحت کنترل «حزب اصلاح» برای انجام حمله به خطوط تماس با پشتیبانی و برنامه‌ریزی عربستان به تجمعات نظامی در الکدحه حمله کردند.

در مقابل، منابع نظامی وابسته به طرف‌های همسو با عربستان اعلام کردند که درگیری‌ها به چهار جبهه گسترش یافته است. برخی از این جبهه‌ها در محدوده شهرستان الوازعیه، برخی دیگر در محدوده موزع و جبهه سوم در محور البرح در غرب تعز قرار دارند. همچنین درگیری‌ها در جبهه الکدحه واقع در محدوده شهرستان المعافر، و نیز جبهه‌های الاحطوب و الکویحه در محدوده شهرستان جبل حبشی ادامه داشته است.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در ارتفاعات

در حالی که فعالان نزدیک به امارات، «لشکر النصر» را به واگذاری جبهه الکدحه متهم کرده‌اند، منابع میدانی مطلع به روزنامه «الاخبار» گفتند که نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های مقبنه و جبل حبشی با گروه‌های همسو با عربستان وارد درگیری‌های شدیدی شده‌اند.

این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح یمن بامداد روز گذشته موفق شدند مناطقی از جمله «حمره»، «القوز الاسفل»، «الرحبه»، «تپه الخزان» و «مصنعه» و همچنین چندین موضع راهبردی دیگر را تحت کنترل خود درآورند. علاوه بر این، آنها بر رشته‌کوه‌هایی مشرف بر روستاهای «العفیره»، «النویحه» و «العذیر»، چندین تپه در شهرستان موزع و رشته‌کوه‌های «البراشه» مشرف بر شهرستان حیس نیز مسلط شدند.

به گفته منابع، گروه‌های وابسته به طارق صالح در حال حاضر تلاش می‌کنند برخی از این مواضعی را که به دست نیروهای مسلح یمن افتاده است، بازپس بگیرند. این عملیات با پشتیبانی نیروهایی از «تیپ‌های العمالقه» سلفی جنوب یمن انجام می‌شود.

تلفات در صفوف نیروهای همسو با عربستان

در حالی که گروه‌های همسو با عربستان کشته شدن شماری از فرماندهان خود در درگیری‌های الکدحه و مقبنه را پذیرفته‌اند، خبرگزاری «فرانس‌پرس» به نقل از منابعی در این گروه‌ها، کشته شدن ۱۳ نفر از نیروهای آنها را تأیید کرد.

رسانه‌های وابسته به دولت عدن مورد حمایت عربستان نیز اعلام کردند که درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف غرب تعز به شدت ادامه دارد و نسبت به سقوط مسیر راهبردی میان تعز و المخاء در منطقه الکدحه ابراز نگرانی کردند. هرچند مدعی شدند گروه‌های مسلح نزدیک به عربستان پس از آنکه نیروهای مسلح یمن دو موضع نظامی را در جبهه الکدحه تصرف کردند، موفق شده‌اند این دو موضع را بازپس بگیرند.

پس از آن، منابع نزدیک به دولت عدن مورد حمایت عربستان، سقوط «جبل نعمان» در جبهه جبل حبشی را تأیید کردند. این کوه شامل مواضع مهمی است و بر مسیرهای گسترده تدارکاتی نظامی که چندین جبهه را به یکدیگر متصل می‌کنند، اشراف دارد.

جبل حبشی؛ نقطه کلیدی در معادلات میدانی غرب تعز

فعالان شهر المخاء نیز به نوبه خود، نیروهای حزب «اصلاح» را به عقب‌نشینی از مواضع راهبردی در جبل حبشی و واگذاری جبل نعمان متهم کردند. به گفته آنها، این اقدام باعث شد که نیروهای مسلح یمن چندین موضع پیرامون این کوه را تحت کنترل خود درآورد و مسیرهای تدارکاتی نیروهای مشترک وابسته به عربستان را قطع کند.

همزمان با هشدار فعالان نزدیک به طارق صالح در ساحل غربی یمن درباره پیامدهای سقوط مناطق مشرف بر تنگه باب‌المندب برای امنیت کشتیرانی در این تنگه، منابع نظامی در غرب تعز پیش‌بینی کردند که درگیری‌ها طی روزهای آینده تشدید شود.

همچنین فرماندهی جبهه الصلو در جنوب‌شرق استان، که تحت کنترل دولت عدن مورد حمایت عربستان قرار دارد، اعلام کرد که در منطقه «عزله الضبه» و چندین منطقه دیگر به دلیل قرار داشتن این مناطق در خط تماس مستقیم، ممنوعیت رفت‌وآمد شبانه اعمال شده است.

ورود موشک‌ها و پهپادها به معادله غرب تعز

در همین چارچوب، نیروهای وابسته به طارق صالح ــ که یکی از اعضای شورای ریاست جمهوری دولت عدن مورد حمایت عربستان است ــ و در ساحل غربی یمن مستقر هستند، هدف قرار گرفتن خود در مجموعه‌ای از حملات موشکی را تأیید کردند.

منابع نزدیک به این نیروها اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن به اردوگاه‌های وابسته به آنها در مناطق روستایی المخاء و جنوب الخوخه با حدود ۱۴ فروند موشک بالستیک و تعدادی پهپاد، حمله کرده‌اند.

این منابع همچنین مدعی شدند که سامانه‌های پدافند هوایی با برخی از پهپادها مقابله کرده‌اند و در عین حال احتمال تأثیرگذاری حملات موشکی نیروهای مسلح یمن بر صحنه عملیات را کم‌اهمیت دانستند.

با این حال، منابع دیگری در المخاء و الخوخه تأکید کردند که حملات جدید باعث وقوع انفجارهای بزرگی در چندین اردوگاه نظامی شده است. موضوعی که به گفته آنها نشان می‌دهد این حملات احتمالاً انبارهای تسلیحات و نیروها و تجهیزات تقویتی را هدف قرار داده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸