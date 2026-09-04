به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، طرحی را برای آواره‌کردن ۱.۸۶ میلیون فلسطینی از غزه طی هفت سال رونمایی کرده است؛ طرحی که بن‌گویر آن را «مهاجرت داوطلبانه» می‌نامد، اما هدف آن آواره کردن بخش عمده جمعیت فلسطینی نوار غزه است.

وبگاه «کریدل» (The Cradle)، بر اساس این طرح که «جدایی ۷/۱۰» نام گرفته، قرار است در سال نخست حدود ۲۵۰ هزار فلسطینی غزه را ترک کنند و شمار آوارگان طی سه سال به حدود ۱.۱۱ میلیون نفر و طی هفت سال به ۱.۸۶ میلیون نفر برسد.

بن‌گویر اعلام کرده است این طرح یکی از مطالبات اصلی حزب «قدرت یهود» در مذاکرات برای پیوستن به دولت آینده رژیم صهیونیستی خواهد بود.

بر اساس طرح بن‌گویر، برای اجرای برنامه «مهاجرت داوطلبانه» قرار است یک وزارتخانه ویژه در رژیم صهیونیستی ایجاد شود؛ وزارتخانه‌ای که وزیر، مدیرکل، بودجه، تیم مذاکره‌کننده بین‌المللی و سازوکار اجرایی مستقل خواهد داشت. این طرح همچنین پیش‌بینی می‌کند رژیم صهیونیستی در مرحله نخست حدود ۳.۳ میلیارد دلار برای راه‌اندازی این برنامه اختصاص دهد و چارچوبی برای تأمین بودجه‌ای تا سقف ۱۶ میلیارد دلار نیز ایجاد کند.

بن‌گویر همچنین از ترکیه، اتیوپی، جمهوری کنگو و چند کشور عربی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای پذیرش فلسطینیانی که از غزه آواره می‌شوند، نام برده است؛ با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این کشورها با پذیرش فلسطینیان اخراج‌شده از غزه موافقت نکرده‌اند.

ایده آواره‌کردن گسترده فلسطینیان از غزه موضوع تازه‌ای نیست و از روزهای نخست جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ بارها از سوی مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی مطرح شده است. چند روز پس از عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سندی از وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی افشا شد که انتقال اجباری فلسطینیان غزه به اردوگاه‌هایی در صحرای سینا یا دیگر کشورها را پیشنهاد می‌کرد.

بن‌گویر و دیگر چهره‌های راست افراطی رژیم صهیونیستی، آواره‌کردن فلسطینیان را در چارچوب هدف گسترده‌تر خود برای الحاق غزه و ایجاد شهرک‌های صهیونیستی در این منطقه دنبال می‌کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در فوریه ۲۰۲۵ پیشنهاد خروج فلسطینیان از غزه را در قالب طرح خود برای بازسازی این منطقه و تبدیل آن به چیزی که «ریویرای خاورمیانه» نامید، مطرح کرده بود.

در ادامه این سیاست، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد ارتش این رژیم برای خارج‌کردن فلسطینیان از غزه «با هر وسیله‌ای» آماده است و تنها منتظر چراغ سبز آمریکا است. کاتس مدعی شد برای غزه «راه‌حل واقعی» بدون اجرای طرح مهاجرت وجود ندارد و گفت سازوکار مربوط به انتقال فلسطینیان آماده است تا این کار را از طریق دریا، هوا یا هر وسیله دیگری انجام دهد.

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