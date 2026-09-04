به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نشریه انگلیسی روز جمعه گزارش داد که میانجی‌گران در تلاشند تا چارچوبی برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد یک توافق جدید احتمالی ایجاد کنند.

نشریه فایننشال تایمز روز جمعه از تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای گنجاندن تنگه هرمز در هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

فایننشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد: دولت ترامپ به دنبال توافق جامع‌تری با ایران است که تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای را در بر بگیرد.

در این گزارش ادعایی آمده است: میانجی‌گران در تلاش هستند تا چارچوبی برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد یک توافق جدید احتمالی ایجاد کنند.

این منابع که نامشان فاش نشد، به این نشریه گفتند: واشنگتن به میانجی‌گران اطلاع داده که صرف‌نظر از هرگونه توافقی بین تهران و مسقط، تمایل دارد تنگه هرمز را باز نگه دارد.

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