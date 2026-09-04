به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جیمز دیوید ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه مدعی احتمال خرابکاری در ایران شد.

ونس در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید ادعا کرد که آمریکا به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای اعمال فشار بر تهران، ممکن است عملیات‌های مخفیانه‌ی خرابکارانه‌ای را در ایران انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن عملیات مخفیانه را به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران در نظر دارد، اظهار داشت: «هر اتفاقی که احتمال رخ دادن داشته باشد، روی میز است».

ونس همچنین درباره گزینه‌های روی میز نیز افزود: «فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه».

این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهایش گفت: «من قصد ندارم نحوه دقیق تعامل با ایرانی‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده را تبلیغ کنم، زیرا صادقانه بگویم، این کار فضای تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور را از بین می‌برد».

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