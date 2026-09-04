  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان

معاریو: ترامپ و نتانیاهو پشت سرشان زمین سوخته به‌جا گذاشته‌اند

۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
کد مطلب: 1861226
معاریو: ترامپ و نتانیاهو پشت سرشان زمین سوخته به‌جا گذاشته‌اند

روزنامه صهیونیستی معاریو اذعان کرد که به علت سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو، در اسرائیل و آمریکا نزاع بر سر هویت شکل گرفته و نهادها به سمت فرسایش رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پشت سرشان یک زمین سوخته به‌جا گذاشته‌اند.

در گزارش این رسانه صهیونیستی اذعان شده است که به علت سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو، در اسرائیل و آمریکا نزاع بر سر هویت شکل گرفته و نهادها به سمت فرسایش رفته اند.

معاریو تأکید کرده است که ترامپ و نتانیاهو برنامه های فردی، ملی و اجتماعی مشترک دارند که البته به هیچ وجه دموکراتیک نیستند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha