به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتون کوبیاکوف مشاور رئیس‌جمهور روسیه امروز (جمعه) در کنفرانسی خبری در جریان اجلاس اقتصادی شرق ۲۰۲۶ در ولادیوستوک اظهار کرد: کشورهای غربی ۶۰۰ میلیارد دلار در ماجراجویی در اوکراین هزینه کردند.

وی تاکید کرد: غرب ارعاب خواهد کرد، فشار خواهد آورد، چاپلوسی خواهد کرد، فریب خواهد داد و درگیر دسیسه‌ها خواهد شد.

کوبیاکوف تصریح کرد که اوکراین به دلیل درگیری با روسیه از نقطه بازگشت در مسیر انقراض عبور کرده است و اکنون فقط روسیه می‌تواند اوکراین را نجات دهد.

مشاور رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که اوکراین در مدار جهان روس بوده و خواهد ماند زیرا این کد ژنتیکی ماست.

وی تاکید کرد که کی‌یف همیشه مادر شهرهای روسیه خواهد بود، در حالی که خونتای فاشیستی که در نتیجه یک کودتای خونین قدرت را در اوکراین به دست گرفت، موقتی است و به زودی گلوی خود را خواهد برید.

کوبیاکوف خاطرنشان کرد که تامین مالی اوکراین در بحبوحه افزایش هزینه‌های انرژی در کشورهای اتحادیه اروپا برای اروپا ارزان تمام نخواهد شد.

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