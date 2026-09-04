به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرایا القدس (گروهان‌های قدس) شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از ناکام گذاشتن عملیات ربودن یکی از رزمندگان خود توسط گروهی از شبه‌نظامیان مزدور رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه و کشته و زخمی شدن عناصر آن خبر داد.

به نقل از شبکه الجزیره، گروهان‌های قدس (سرایا القدس) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان ما با یک گروه متجاوز از شبه‌نظامیان وابسته به دشمن صهیونیستی در منطقه «القراره» واقع در شمال خان‌یونس در جنوب نوار غزه درگیر شدند. سرایا القدس افزود: این گروه قصد داشت یکی از مجاهدان ما را برباید.

در ادامه این بیانیه آمده است: پس از افشا و لو رفتن این عملیات، پهپادهای ارتش صهیونیستی به پشتیبانی از این نیروهای مزدور وارد عمل شدند؛ این عناصر دست‌نشانده پیش از فرار و عقب‌نشینی از منطقه، اقدام به اعدام و به‌شهادت رساندن مجاهد ما کردند.

سرایا القدس تأکید کرد: گروه مزدور در جریان عقب‌نشینی از منطقه القراره، مجبور شد عناصر کشته و زخمی‌شده خود را که در جریان درگیری با رزمندگان ما زمین‌گیر شده بودند، از صحنه نبرد منتقل کند.

.................

پایان پیام/