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درگیری شدید در القراره؛ سرایا القدس از ناکام‌گذاشتن عملیات ربودن و کشته شدن عناصر مزدور خبر داد

۱۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
کد مطلب: 1861230
درگیری شدید در القراره؛ سرایا القدس از ناکام‌گذاشتن عملیات ربودن و کشته شدن عناصر مزدور خبر داد

سرایا القدس (گروهان‌های قدس)، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از ناکام گذاشتن عملیات ربودن یکی از رزمندگان خود توسط گروهی از شبه‌نظامیان مزدور رژیم صهیونیستی در منطقه «القراره» در شمال خان‌یونس خبر داد و اعلام کرد که مهاجمان پس از به‌شهادت رساندن مجاهد، با کشته و زخمی‌شدگان خود از منطقه عقب‌نشینی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرایا القدس (گروهان‌های قدس) شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از ناکام گذاشتن عملیات ربودن یکی از رزمندگان خود توسط گروهی از شبه‌نظامیان مزدور رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه و کشته و زخمی شدن عناصر آن خبر داد.

 به نقل از شبکه الجزیره، گروهان‌های قدس (سرایا القدس) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان ما با یک گروه متجاوز از شبه‌نظامیان وابسته به دشمن صهیونیستی در منطقه «القراره» واقع در شمال خان‌یونس در جنوب نوار غزه درگیر شدند. سرایا القدس افزود: این گروه قصد داشت یکی از مجاهدان ما را برباید.

در ادامه این بیانیه آمده است: پس از افشا و لو رفتن این عملیات، پهپادهای ارتش صهیونیستی به پشتیبانی از این نیروهای مزدور وارد عمل شدند؛ این عناصر دست‌نشانده پیش از فرار و عقب‌نشینی از منطقه، اقدام به اعدام و به‌شهادت رساندن مجاهد ما کردند.

سرایا القدس تأکید کرد: گروه مزدور در جریان عقب‌نشینی از منطقه القراره، مجبور شد عناصر کشته و زخمی‌شده خود را که در جریان درگیری با رزمندگان ما زمین‌گیر شده بودند، از صحنه نبرد منتقل کند.

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